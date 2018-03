Den unge polske kvinde er ambitiøs og ikke bange for at vise sig selv frem i al sin selvstændige pragt. De to søstre Marta Kapusta og Paulina Majchrzak gør oprør på deres egen måde. De designer smukke, håndlavede sko og insisterer på at være selvstændige i et land, hvor mænd stadig spørger dem om, hvem deres chef er.