»Vi frygter, at den type prædikener med det indhold kan tages meget bogstaveligt af svage sjæle«

Ordene faldt i Masjid al-Faruq, moskeen med det tykke gulvtæppe i en baggård på Nørrebro. Fra talerstolen foran det sorthvide banner med den islamiske trosbekendels bifaldt Mundhir Abdallah drab på jøder.

Sådan lyder vurderingen fra anklagemyndigheden, der har rejst tiltale mod prædikanten, som er dansk statsborger med libanesiske rødder.

Det er første gang, at Anklagemyndigheden rejser en tiltale efter den såkaldte imamlov, der trådte i kraft 1. januar 2017 med det formål at begrænse hadefulde prædikanters ytringer og stoppe radikalisering.

Ifølge loven skal »den, der som led i religiøs oplæring udtrykkeligt billiger handlinger, som er omfattet af... [straffelovens § 237 om manddrab] ... straffes med bøde eller fængsel indtil tre år«.

På Nørrebro sidste år talte Mundhir Abdallah 31. marts dunder mod jøder og mod Vesten i sin prædiken, og han parafraserede bl.a. religiøse tekster fra Koranen med passager om, at »Dommedag oprinder ikke, førend muslimerne bekæmper jøderne«.

Det sagde Mundhir Abdallah 31. marts 2017 Et kalifat, der bringer med sig alt det gode, retledning, retfærdighed og barmhjertighed. Himlen vil lade hvert enkelt dråbe falde, og jorden vil lade hvert enkelt plante gro som udtryk for Guds tilfredshed over den kommende stat, den retledede kalifats stat, der vil reparere, hvad Vesten har korrumperet.

Og fra denne muslimske nation vil der med Guds tilladelse rejse sig et kalifat, der indfører Guds Sharia og genopliver Guds budbringers sædvane, og som udfører Jihad for Guds sag, og forener den muslimske nation efter opløsning og disintegration, og som befrier Al-Aqsa moskeen fra zionisternes afskum, således at udsagnet fra Guds budbringer, fred være med ham, kan realiseres:

»Dommedag oprinder ikke, førend muslimerne bekæmper jøderne, således at muslimerne slår dem ihjel, og jøden vil skjule sig bag sten og træer, og stenen og træerne vil sige: ’O muslim, O Guds tilbeder, der er en jøde bag mig , så kom og dræb ham.«

Så vil den retledende stat blive realiseret, som vil indføre Guds Sharia og forene Guds tilbedere og rejse denne her nation, og udføre Jihad mod dens fjender, og befri Jerusalem, og rive den jødiske entitet op med rødderne, denne kolonialistiske korstogsbase. Kilde: Anklagemyndigheden Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Kort efter blev han politianmeldt af Det Jødiske Samfund i Danmark. Her er formand Dan Rosenberg Asmussen tilfreds med, at der nu er rejst tiltale mod prædikanten.

»Vi frygter, at den type prædikener med det indhold kan tages meget bogstaveligt af svage sjæle og udløse vold, trusler endsige drab på jøder. Vi har tidligere set terrorhandlinger foretaget af personer, som bevæger sig på kanten af samfundet og måske har en halvkriminel løbebane og pludselig bliver grebet religiøst ved den her type prædikener. Det har man set flere steder i Europa,« siger Dan Rosenberg Asmussen:

»Vi var simpelthen bekymret for, om det her var en slet skjult opfordring til at tage det bogstaveligt,« tilføjer han.

Fakta: Moskéen i en baggård på Nørrebro Mundhir Abdallah er som den første nogensinde tiltalt efter den såkaldte imamlov for en prædiken, han leverede fra talerstolen i Masjid al-Faruq. Moskeen er kendt for at have tilknytning til den islampolitiske organisation Hizb ut-Tahrir og for at have en ekstrem fortolkning af islam. Professor i koran- og islamstudier ved Københavns Universitet, Thomas Hoffmann, har tidligere over for DR beskrevet moskéen som »en fundamentalistisk moske, der er ekstremt konfrontationssøgende«. Professoren tilføjer over for DR, at »moskeen er ikke repræsentativ - tværtimod«. I 2015 kom det frem, at den 22-årige gerningsmand til angrebet ved Krudttønden og synagogen i København, Omar El-Hussein, kort forinden var kommet i moskeen. Moskéen ønskede i den forbindelse ikke at tage afstand fra gerningen. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Formanden for Det Jødiske Samfund i Danmark henviser til Politiets Efterretningstjenestes (PET) vurdering af truslen mod de jødiske interesser, der har været under skarp bevogtning siden angrebet på Krudttønden og den jødiske synagoge i København i 2015.

Han fortæller, at Det Jødiske Samfund i Danmark har udmærket dialog med flere muslimske trossamfund og prædikanter i Danmark, men at man ikke søger dialog med grupperinger, »der på alle mulige måder udstråler det modsatte«.

Mundhir Abdallahs prædiken foregik i Masjid al-Faruq på Heimdalsgade 39 på Nørrebro, og det er ikke første gang, imamer på moskeens talerstol vækker opsigt.

Masjid al-Faruq fik i juli sidste år besøg af et ledende medlem af den australske gren af den islampolitiske organisation Hizb ut-Tahrir, Ismail al-Wahwah, som prædikede i moskeen. Også her blev der tordnet mod bl.a. jøder.

Prædikanten fra Australien er siden føjet til regeringens liste over såkaldte hadprædikanter, som er udelukket fra indrejse i Danmark.

Moskeen på Heimdalsgade var også i søgelyset i 2015, da det kom frem, at Omar el-Hussein før angrebet i København på Krudttønden og den jødiske synagoge havde besøgt netop denne moské. Også dengang havde en imam opfordret til drab på jøder.

Berlingske har uden held forsøgt at indhente en kommentar fra moskeen Masjid al-Faruq.