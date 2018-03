Journalist Nathalie Ostrynski er på rejse til Czestochowa i Polen for at genopdage det land, hendes forældre stammer fra, og hvor hendes far i dag bor. Ægte­parret Darek og Wioletta Bartomiejczyk har budt på middag. De er en del af den middelklasse, der har oplevet et markant ryk i økonomien og i adgang til materielle goder.