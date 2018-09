Vestjylland blev ramt af jordskælv

Søndag formiddag rystede jorden i Vestjylland.

Det var hverken en tung lastbil eller et trykluftsbor, som flere borgere i første omgang troede. Det var et vaskeægte jordskælv. Og endda et af de større, som man sjældent oplever i Danmark.

Jordskælvet fandt sted klokken 10.57 og havde epicentrum uden for Holstebro. Det blev målt til 3,4, fortæller De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus).

»På verdensplan er det et lille jordskælv, som der sker mange af hver dag. Men i Danmark er det et af de større jordskælv. Det er ikke så ofte, at vi oplever jordskælv af denne størrelse herhjemme,« siger Trine Dahl-Jensen, der er seismolog og seniorforsker hos Geus.

Det er det kraftigste jordskælv i Danmark siden 2012, hvor et skælv i Kattegat blev målt til 4,3.

Det kraftigste skælv i Danmark blev målt i 2008 til 4,8. Det havde epicentrum 40 kilometer øst for Malmø i Sverige, men rystelserne kunne mærkes i hele området omkring København, Nordsjælland og på Bornholm.

Geus begyndte at undersøge søndagens rystelser på foranledning af Midt- og Vestjyllands Politi, der oplevede, at borgerne i politikredsen begyndte at ringe ind om rystelserne.

Politiet oplevede også selv skælvet på politigården i Holstebro.

»Vi mærkede kortvarigt, at hele bygningen, vi sidder i, rystede. Det er ellers en solid bygning,« siger Carsten Henriksen, der er vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Rikke Stræde var en af de vestjyder, der søndag oplevede jordskælvet.

Hun stod på en græsplæne på Pilevej i Ringkøbing, da hun mærkede en underlig følelse i fødderne.

»Jeg kunne mærke, at der var en summen i mine fødder, og det vibrerede. Jeg tænkte bare, at der var nogle, der arbejdede i nærheden med sådan en, der borer ned i asfalten (trykluftsbor, red.).«

»Jeg anede ikke, at det var et jordskælv,« siger Rikke Stræde.

Da hun blev gjort opmærksom på det, blev hun en smule fascineret.

- Man glemmer jo nok ikke den fornemmelse i fødderne lige foreløbig. Det er jo ikke hver dag, man oplever et jordskælv.

