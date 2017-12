Verdensrekord: Nyfødt baby er kun et år yngre end sin mor

Det er de færreste forundt at sætte en verdensrekord alene ved sin fødsel, men det var ikke desto mindre hvad Emma Gibson gjorde den 25. november i år.

Det lille barn kom nemlig til verdenen hele 24 år efter sin undfangelse. Siden den 14. oktober 1992 har det befrugtede æg ligget opbevaret på is i et fryseryn, hvor det har ventet på at blive adopteret. Emmas mor, Tina Gibson, fortæller CNN, at hun var lettere overrasket, da ægget endelig blev tøet op og hun fik at vide, hvornår det var blevet frosset.

»Ved I godt, at jeg kun er 25? Det her foster og jeg kunne jo have været perlevenner,« husker Tina Gibson at have sagt til lægerne dengang.

Rekordbarnet vejede 2,7 kilo, da hun kom til verden som en sund og rask baby på Det Nationale Fosterdonations Center i Knoxville, Tennessee.

Den tidligere rekord for den ældste succesfulde fødsel med et nedfrossent foster involverede et æg, der havde været nedfrossent i 20 år. Det optog dog ikke Emma Gibsons mor.

»Jeg ville bare have et barn. Jeg er ligeglad med om det er en verdensrekord eller ej,« siger Tina Gibson, der i dag er 26, til CNN.

Hendes mand Benjamin Gibson lider af cystisk fibrose, hvilket er en arvelig sygdom, der primært sætter sig i lungerne – men som også kan gøre det vanskeligt at få børn. Derfor havde parret oprindelig vænnet sig til tanken om et liv uden egne børn, da de hørte om muligheden for fosteradoption.

Der gik relativt kort tid fra parret først hørte om muligheden, til de sendte en ansøgning om en fosteradoption. Derefter gennemgik de en række medicinske såvel som personlighedsmæssige undersøgelser, for at se, om de kunne blive godkendt.

I sidste ende var det blot et spørgsmål for parret om at vælge mellem 300 »DNA-profiler« i donorbankens database.

»Det var helt overvældende. Hvordan skal man vælge, når der er så mange forskellige?« siger Tina Gibson til CNN.

Proceduren, der også kaldes for »prænatal adoption«, er ulovlig i Danmark. Af hensyn til det etiske aspekt må man i Danmark kun blive kunstigt befrygtet, hvis enten sæden eller ægget stammer fra en af de forældre, der skal tage sig af barnet. Fosteradoption adskiller sig fra andre former for donation, da barnet ikke blot vil have en biologisk mor og far men potentielt også biologiske søskende.

Desuden siger loven i Danmark, at nedfrosne befrugtede æg kun må gemmes i en periode på fem år, hvorefter de kasseres. Derfor vil det ikke være muligt for et dansk par at føde et »gammelt« barn som Emma Gibson i Danmark.

I februar 2017 anbefalede Etisk Råd, at der blev løsnet op og indført en mere liberal lovgivning for kunstig befrugtning. Blandt andet anbefalede rådet, at man tillader såkaldt dobbeltdonation, hvor en kvinde, der ønsker at blive gravid, både modtager sæd og æg fra donorer. Det blev i efteråret vedtaget i Folketinget at tillade dobbeltdonation, så længe det hvilet på en sundhedsfaglig begrundelse.