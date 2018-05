Verdens første flydende a-kraftværk har passeret Rødby

Fredag morgen ved 9-tiden passerede det 144 meter lange russiske kernekraftværk »Akademik Lomonosov« Rødbyhavn på Lolland og dermed en af de travleste færgeruter i Nordeuropa.

Den store flydepram med atomkraftværket har ikke selv maskinkraft og bliver derfor bugseret af slæbebåde, der skyder en moderat fart på maksimalt ti kilometer i timen.

Kort efter middag fredag sætter »atomflåden« kursen mod nord og dermed op gennem det strærkt trafikerede Storebælt.

Ud på aftenen ventes det 21.500 ton tunge kraftværk at passere under Storebæltsbroen på sin lange rejse mod Murmansk i det nordvestlige Sibirien.

Det var oprindeligt hensigten, at »Akademik Lomonosov« på sin lange sørejse fra Sankt Petersborg til Murmansk skulle have haft radioaktivt kernebrændsel om bord.

Men efter pres fra bl.a. Norge har man fra russisk side valgt først at installere atombrændslet i Murmansk.

I Nukleart Beredskab i Beredskabsstyrelsen siger chefkonsulent Carsten Israelson da også, at der »ikke er strålingsfare forbundet med dets passage gennem danske farvande.«

»Akademik« Lomonsov« er udstyret med to reaktorer, hver med en kapacitet på 35 MW. Det er tilstrækkeligt til at levere strøm til op mod 70.000 almindelige husstande.

Efter installationen af atombrændsel i Murmansk ventes prammen med kernekraftværket næste sommer at blive bugseret 5.000 kilometer yderligere østpå til den østsibiriske og arktiske havne- og kulmineby Pevek, hvor det vil ankre op uden for kysten. Derefter vil det fyre op i reaktorerne og via et kabel levere strøm til den oftest bundfrosne by og dens industri.

Russerne har flere flydende kernekraftværker under planlægning eller produktion, og mange af disse skal anvendes for at levere saft og kraft til de stigende russiske aktiviteter i Arktis, herunder til olie- og gasudvinding.