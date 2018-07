Verdens første billede af en planetfødsel

I 1960erne og 70erne skabte den svenske fotograf Lennart Nilsson ærefrygt med sine fantastiske pioner-optagelser af et lille menneskefoster i en kvindes livmoder.

Nu er det lykkedes at optage verdens første billede af et babyplanet. Det vil sige et billede af en begyndende planet i den såkaldte protoplanetariske skive omkring en nydannet stjerne.

Det enestående billede er optaget ved hjælp af SPHERE-instrumentet på det europæiske sydobservatorium ESOs store VLT-teleskop i Chile.

Planeten fremstår tydeligt som det stærkt lysende objekt til højre for den mørke plet midt i billedet. Den mørke plet findes ikke i virkeligheden, men er systemets unge stjerne, der er maskeret af astronomerne for at kunne skabe billedet.

Afstanden mellem planeten og stjernen er ca. tre mia. km – nogenlunde svarende til afstanden mellem Uranus og Solen her i solsystemet.

Stjernen ved navn PDS 70b gemmer sig i Mælkevejen i stjernebilledet Kentauren, der kan ses fra den sydlige halvkugle.

Ifølge målingerne er den nyfødte planet en såkaldt gaskæmpe, der er nogle få gange tungere end Jupiter.

Omkring stjernen derude kan man endvidere se en lysende ring af planetformende materiale. Det vil sig støv og gas, der er i færd med at samle sig til planeter og andre himmellegemer under indflydelse af tyngdekraften.

Nogenlunde sådan kan der også have set ud ved vort solsystems tumultariske dannelse for ca. 4,5 mia. år siden.

Bag analysen af data fra SPHERE-instrumentet står tyske astronomer fra Max Planck-instituttet i Heidelberg. Herfra udtaler den astronomiske direktør, Thomas Henning:

»Efter mere end et årtis enorme anstrengelser for at bygge denne højteknologiske maskine, gør SPHERE det nu muligt for os at høste frugterne med opdagelsen af babyplaneter.«