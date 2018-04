Verdens bedste Donkey Kong-spiller vanæret

Spilverdenen er blevet ramt af en skandale, hvis lige man skal helt tilbage til Ben Johnsons svigefulde 100 meter-verdensrekord ved OL i 1988 og Lance Armstrongs falske Tour-regime for at finde. Billy Mitchell, der engang blev betragtet som verdens bedste Pac-Man- og Donkey Kong-spiller, og som er blevet kaldt »den bedste spiller nogensinde«, har fået slettet samtlige sine verdensrekorder. Selv Guinness Rekordbog, der ellers er til fals for de mest obskure rekorder – for eksempel flest mennesker i en 2CV – har fjernet Billy Mitchells meritter.

Det er sket, efter at det er kommet frem, at han mod reglementet satte flere af sine rekorder på en såkaldt emulator – altså et program, der gør det muligt at spille arkadespil på en computer frem for på den rigtige spillemaskine. Det er et klokkeklart brud på organisationen Twin Galaxies’ officielle regler, og dermed er Billy Mitchell i dag en vanæret mand, der er blevet frataget sine titler – og vel også en god del af den selvopfattelse, han har bygget sit liv på.

Billy Mitchell blev for alvor kendt med dokumentaren »The King of Kong«, der skildrer det kammeratskab og den rivalisering, som opstod blandt de drenge, der i de tidlige BMX-80ere var blandt de bedste i verden til arkadespil som Pac-Man, Donkey Kong, Qbert og Centipede. Som en af de ikke længere helt unge mænd fortæller i dokumentaren om, hvorfor de fyldte maskinerne med quarters: »Jeg ville være en helt, så de søde piger ville komme hen til mig og sige ’hej, jeg kan se, at du er god til Centipede’.«

Det er som et ekko af den centrale pointe i Tor Nørretranders’ bog »Det generøse menneske« om at umage giver mage, eller som flipper­kunstneren Jens Jørgen Thorsen råber i bogen: »Jeg maler for at få fisse.« Med andre ord var kampen for at få sine initialer på arkade­maskinens highscore-liste blandt menneskets mest fundamentale.

I filmen fører den storskrydende Billy Mitchell sig frem som den konge, titlen beskriver, med oneliners som: »Uanset hvad jeg siger, er det kontroversielt. Det er lidt som med abort«, og udtalelser som: »Jeg er ikke Gud, så jeg har ikke alle svar. Men hvis du vil have dit navn til at stå med blinkende bogstaver som inde­haver af en verdensrekord, hvis du vil have dit navn skrevet ind i historien, så må du betale prisen. Man bliver ikke verdensmester. Man ér det. Det er i ens DNA.«

Nu viser det sig så, at Billy Mitchells DNA-sekvens har været sammensat på en anden måde, end han har givet udtryk for. Hele hans selvforståelse som født verdens­mester er under voldsomt pres fra de officielle spilorganisationer. Men Billy Mitchell har samlet handsken op. Han vil forsøge at ændre afgørelsen med vidnesbyrd og dokumentation, der går 35 år tilbage i tiden. Han vil én gang for alle slå fast, at han engang vitterligt var den bedste i verden til at spille Pac-Man såvel som Donkey Kong.