Ventelister til behandling af ludomani er rekordlange i Hovedstaden: Nu skal der lægges en plan

Ludomaner i hovedstadsområdet skal ikke regne med at kunne komme i behandling i år på grund af lange ventelister. Det er et problem, for ludomaner har brug for hurtigt at komme i behandling, når de har erkendt deres problem, forklarer Center for Ludomani.