Venstre bakker forældrekøbere op: »Vi synes ikke, at man skal straffe folk for at tage ansvar for deres børn«

Radikale Venstre vil afskaffe to økonomiske fordele ved forældrekøb og lade overskuddet gå til flere ungdomsboliger i de store studiebyer. »Vi synes ikke, at man skal straffe folk for at tage ansvar for deres børn,« siger Venstres skatteordfører.