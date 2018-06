Vejle Kommune er billigst i drift, mens Ballerup Kommune er dyrest: Sådan er service og skattetryk i din kommune

Der er væsentlige forskelle på serviceniveauet i landets kommuner. Ifølge Cepos er der mange penge at spare for kommunerne, hvis de følger Vejles eksempel, hvor den forhenværende borgmester førte en stram økonomisk politik. Omvendt mener professor, at serviceniveauet hovedsageligt er udtryk for lokale prioriteringer.