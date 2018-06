Veganerforældre jubler over »stor sejr«: Nu kommer Sundhedsstyrelsen med råd til spædbørns kost uden mælk, æg og kød

Sundhedsstyrelsen har hidtil nægtet at komme med kostråd til spædbørn på en vegansk diæt. I en ny vejledning skriver styrelsen, at det kan lade sig gøre at opfostre et barn på en vegansk diæt, og kommer med gode råd til, hvordan det kan lade sig gøre. Veganerforældre kalder det »en stor sejr«.