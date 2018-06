Var din mund. Du må ikke være stikker

Forrige vinter fik Nicolai Hansen et slag i hovedet, blev frarøvet 1.100 kroner af sin kontanthjælp og blev afpresset til at skaffe 2.000 kroner på to timer.

Det usædvanlige var ikke hændelsen. Det usædvanlige var, at episoden blev anmeldt til politiet.

Den 14. juni 2017 blev de to anmeldte mænd dømt for røveriet og afpresningen. Den ene af dem var medlem af banden Black Army. 39-årige Nicolai Hansen modtog 390 kroner i erstatning. Det var en stor dag for ham.

»Jeg er så stolt over at have fuldført det. I mit miljø går man ikke til politiet. Men det gjorde jeg. Så i bund og grund brød jeg regel nummer et,« siger Nicolai Hansen.

Han levede som stofmisbruger og hjemløs i Odense, da han blev røvet og afpresset af sin egne pushere klokken 14.45 i Odense centrum.

»Når man er højt oppe i hierarkiet, laver andre ikke så meget ballade. For de ved godt, at man kan trække på andre ting. Netværk er magt – lige så meget magt som et baseballbat« Jens, dømt bagmand

Isabella Mittelstein og Bo Skytte arbejder frivilligt i foreningen Projekt Husvild og havde lige afleveret hundefoder til Nicolai Hansens Bull Terrier, Kira, da en sort Peugeot 206 kom kørende, og to unge mænd fra bilen røvede og slog Nicolai Hansen i hovedet fem-ti meter fra Isabella Mittelstein og Bo Skytte.

De to drønede af sted med Nicolai Hansen til både skadestue og politigård i Odense.

»Det er ikke unormalt, at byens misbrugere bliver truet, holdt ud over en bro eller udsat for vold. Men det plejer ikke at ske foran os ved højlys dag,« siger Isabella Mittelstein.

Bo Skytte siger bestyrtet:

»De gjorde det foran os, som om de var fuldstændig ligeglade og ejede hele byen. Der gik vores grænse.«

I dag fortæller både Nicolai Hansen, Isabella Mittelstein og Bo Skytte, at de mærker konsekvenserne af at have brudt underverdenens uskrevne regler.

»Men jeg vidste, hvad jeg gik ind til, da jeg meldte dem,« siger Nicolai Hansen.

Hidtil har det politiske forsøg på at udrydde narkotika været gennem forbud mod stoffer og kriminalisering af brugerne. Men den tilgang har ikke fjernet efterspørgslen på narkotika.

Europol vurderer, at narkomarkedet er Europas største kriminelle marked med en omsætning på mindst 178 milliarder kroner om året. Hvad statens hænder forsøger at bremse, har markedets usynlige hånd fremmet.

Som kriminolog Kim Møller fra Aalborg Universitet formulerer det:

»Det er et paradoks, at der opstår den her lukrative økonomi ud af noget, som vi ikke vil have i vores samfund.«

Hvis man vil et skyggemarked til livs, er det en fordel at kende dets mekanismer. Derfor har Berlingske forsøgt at forstå narkoverdenen indefra.

Gennem et halvt år har vi interviewet over 50 stofmisbrugere, pushere, narkobagmænd, fængselsindsatte og fagpersoner for at komme tæt på narkomiljøet. Vi har undersøgt, hvordan et parallelsamfund fungerer, når retsstatens principper er sat ud af spil.

Udefra ligner narkomiljøet et kaos baseret på tilfældigheder. Det er synsbedrag.

»Dengang var jeg i en vennekreds, hvor vi tænkte på os selv som travellers. Alt var en oplevelse, livet handlede om at få oplevelser. Coke var bare en af de oplevelser,« siger Mads om sine første år som stofbruger.

Narkounderverdenen har sine egne værdier og sin egen uskrevne lov, kaldet jungleloven.

Dét, som Nicolai Hansen beskriver, er en vigtig paragraf i den såkaldte junglelov: Var din mund. Du må ikke være stikker.

§ 1 i jungleloven. Hold mund.

Underverdenens parallelsamfund er bygget op om loven om tavshed. Man angiver som udgangspunkt ikke andre.

Sanktionen for at sladre til myndigheder eller for at være stikker, som det hedder i miljøet, kan være vold eller udstødelse.

Tavshed er helt grundlæggende for, at narkoens økosystem fungerer. Som den amerikanske gangster Antony Accardo formulerede det:

»En fisk med lukket mund bliver aldrig fanget.«.

39-årige Mads er vokset op i en familie, »der var borgerlig derudad«. Han har en studentereksamen og har været en del af det københavnske modejetset.

Et eksplosivt kokainforbrug katapulterede ham ind i det kriminelle miljø. Her omstillede han sig hurtigt efter jungleloven. Da han blev anholdt med cirka 175 kilo hash i en bil, undlod han at angive de andre implicerede i narkosagen. Han formulerer loven om tavshed sådan her:

»Lever man med sværdet, så dør man ved sværdet. Sådan er reglerne i den kriminelle verden. Og politiet kan ikke hjælpe dig. Det er sådan, det er«.

Forbryder man sig mod reglen om tavshed, har underverden naturligvis ikke en strafferetlig ret til at afstraffe. Men ifølge jungleloven kan de have en moralsk ret til at straffe.

Som socialoverlæge i Københavns Kommune sad Peter Ege over for forslåede stofmisbrugere i situationer, hvor de havde været udsat for vold og kunne udpege deres voldsmand.

I de situationer anbefalede Peter Ege ikke ofrene at anmelde deres voldsmand. Han fastslår:

»Det ville jeg aldrig nogensinde gøre. Det kunne jeg ikke drømme om.«

Han har undladt at rådgive om politianmeldelse. Paradoksalt nok fordi Peter Ege ville sine patienter det bedste:

»Hvis man anmelder nogen i det her miljø, så er man i bad standing, som rockerne siger.«

Patienterne ville også kigge på ham, som om han var »åndssvag«.

Man risikerer endnu mere udstødelse eller vold, hvis man anmelder sin voldsmand i underverdenen. Desuden er mange i forvejen på vagt over for politiet. At være i besiddelse af stoffer er kriminelt, og anskaffelse af penge til stoffer foregår ofte gennem kriminalitet.

33-årige Casper har været stofmisbruger i 18 år. Pusher i seks. Han har både givet og fået tæsk. Han er rundet af et miljø, hvor politiet bliver anset for i bedste fald at være nytteløse, i værste fald en fjende.

»Jeg har aldrig opfattet politiet som tillidspersoner. Jeg har lært, at dem skal man holde sig fra. De er alligevel efter en, og det er bedre at skjule sig for dem. Hvis man anmelder vold, risikerer man bare at få endnu flere tæsk, når folk finder ud af det. En snitch er noget af det værste,« siger Casper.

Casper om sin tid som pusher: »Jeg følte en eller anden mærkelig stolthed, når pengene kom ind. Jeg har ikke været særlig dygtig til de andre ting, jeg har lavet. Her havde jeg skabt mit eget.«

Det kan godt være, at man kan undslippe statens love, men man kan ikke undslippe underverdens egne love.

Den opfattelse er en af grundene til, at folk i underverdenen meget nødigt går til politiet. Man erfarer, at man som udgangspunkt står alene. I miljøet bør man vide så lidt som muligt om de andres kriminalitet for at undgå at gøre sig sårbar. Uden viden om en bagmands identitet kan man heller ikke blive presset til at afsløre den.

Underverden Gå på opdagelse i Berlingskes interaktive univers, hvor du selv skal agere stofmisbruger, pusher eller bagmand: www.b.dk/underverden Berlingske forsøger at blotlægge narkoens forretningsmodel og underverdenens egne love og regler. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Det er skidt for både individer og samfund, når en gruppe borgere ikke tror på det formelle retssystem og på deres egne rettigheder. Hvis gruppen af udsatte stofmisbrugere føler sig mere loyale over for underverdenen end for politi og myndigheder, bliver samfundet mere utrygt for alle. Bander udnytter, at udsatte og stofmisbrugere ofte afholder sig fra at gå til myndigheder.

Berlingske kender til et eksempel, hvor en gruppe unge forsøgte at indtage et grønt område ved at vise en pistol. Det grønne område ligger midt i et københavnsk børnefamiliekvarter, hvor en gruppe udsatte misbrugere normalt hænger ud.

De alarmerede undtagelsesvis myndighederne om episoden. Men havde de udsatte misbrugere ikke følt sig trygge ved politiet og havde tilkaldt myndighederne, havde de truende unge måske øjnet muligheden for at indtage det grønne område og åbne et hashsalg.

Og §2 i jungleloven havde risikereret at få gunstige betingelser:

§ 2 i jungleloven: Vold er en ressource. Brutalitet er et arbejdsredskab.

Vold og truslen om vold er en vigtig reguleringsmekanisme i underverdenen.

45-årige Tom R har været stofmisbruger og en såkaldt inkassomand, som tjener penge på at inddrive gæld for kriminelle.

Tom R fortæller om en situation, hvor han og en makker kørte en skyldner ud i nogle afsides bygninger:

»Han blev lagt i håndjern, og så savede jeg tommelfingrene af ham og klippede to fingre af ham. Så ringede han til sin familie og skaffede pengene. Når folk hører, at ens ven lige er blevet kørt i skoven og ikke har nogen fingre på den ene hånd, og pengene er betalt, så begynder de også at tænke, ”det kan godt være, at jeg skal betale min gæld også”. Så det er ligesom at smide en sten i vandet. Den breder ringe, som gør, at du måske ikke skal i skoven hver weekend.«

Du kan også høre om episoden i dette lydklip:

Tom R er dømt for voldshandlingen og har afsonet sin straf.

Har man først et troværdigt ry som voldsmand, kan man afstå fra at bruge vold. Frygt er et potent våben. Truslen om vold kan være nok i sig selv. Når Tom R omtaler sin tid som inkassomand, lyder han næsten som en tilhænger af den amerikanske drøm: Han ville være uafhængig. Ville tjene sine egne penge.

»Jeg var en slave af stofferne i forvejen. Så jeg tænkte: Hvordan undgår jeg også at blive en slave af andre? Hvordan bliver jeg uafhængig,« spørger Tom R.

Han siger, at han blev betalt cirka 30.000 kroner for at inddrive en gæld på cirka 90.000 kroner. Når man påtager sig en opgave, skal man stå inde for, at pengene kommer hjem, siger han. Ellers står inkassomanden selv med problemet.

Kriminolog Kim Møller siger om volden:

»I fraværet af den statslige regulering, er der et system, som reguleres ultimativt ved truslen om vold. Truslen om vold binder alle tingene sammen. Det kan få folk til at betale og gøre, som man gerne vil have.«

I et retssamfund har politikorpset monopol på anvendelse af magt. Men underverdenen håndhæver sine egne regler og opretholder sin egen orden ved at undvige retsstatens voldsmonopol. I underverdenen kan man f.eks. afbetale gæld via voldshandlinger.

22-årige Trine fortæller, at hun og kæresten tjente penge til deres eget stofmisbrug ved at sælge kokain og speed.

De lånte større mængder stoffer af en dealer højere i hierarkiet. Da Trine og hendes kæreste ikke kunne tilbagebetale lånet og oparbejdede en gæld på cirka 100.000 kroner, fik de afskrevet deres gæld ved, at Trines kæreste udførte voldsopgaver for dealeren. På den måde undgik dealeren at udøve vold og skabe opmærksomhed om sig selv.

Narko er, som kriminolog Kim Møller siger, en kreditbaseret økonomi. Man overgiver hurtigt narkoen til andre udstrakte hænder og får betaling på et senere tidspunkt. Disse mikrolån af narko er en vigtig del af forretningsmodellen, for det er risikabelt at være i besiddelse af narkotika i længere tid. Parterne ønsker at viderelevere varen hurtigt. Desuden er det en strategi for mange pushere og dealere at »klodse ud«, som dealeren gjorde til Trine. De gældsætter bevidst deres kunder. For gælden kan være mere værd end den sum, folk skylder.

33-årige Casper er helt åben om, at han udnyttede sine kunders gæld som hashpusher:

»Der kommer folk, som vil klodse, og det er en forretning, man laver. Folk holder deres kæft med sådan noget. Folk kom og købte 5-10-20 gram. Og så vidste jeg godt, at jeg havde en klemme på nogle af folkene. Så gik jeg op og hentede nogle ejendele fra dem, hvis de ikke kunne betale. Men så blev det jo ikke til den rigtige pris, det blev til en højere pris. De vidste også godt, hvad der skete, hvis man ikke betalte. Folk blev banket nogle gange. For alvor.«

Du kan også høre om episoden i dette lydklip:

Jo højere placeret folk er i narkohierarkiet, jo mere virker de til at tale om narkobranchen som en legal forretning bygget på godt købmandskab og distanceret fra vold.

Det gælder f.eks. Jens. Han afsoner en straf som narkobagmand.

»Bagmænd er som regel entreprenante og optaget af investeringer«, og »det kræver disciplin at drive forretning,« siger han.

Jens har været i besiddelse skydevåben, men kalder sig selv pacifist. Om vold siger han:

»Hvis jeg kan undgå det, så beskæftiger jeg mig ikke med den slags. For det første kan jeg ikke lide det. For det andet: Det er »bad business«. Det skaber opmærksomhed. Sikkerhed og stabilitet laver penge. Når man er højt oppe i hierarkiet, laver andre ikke så meget ballade. For de ved godt, at man kan trække på andre ting. Netværk er magt – lige så meget magt som et baseballbat.«

Graden af vold i underverdenen kan ikke måles på afklippede fingre. Men på om folk makker ret ved frygten for vold.

Den tidligere socialoverlæge Peter Ege siger, at et illegalt marked skaber vold. Både købere og sælgere er retsløse og må beskytte sig selv, fremhæver han.

De har ikke tillid til, at andre kan eller vil gøre det.

§ 3. Den stærkes ret. Søg magten.

I underverden er magtorientering essentielt for alle. Men magten er samlet på få hænder. Der er ikke tale om den magt, man bliver givet gennem demokratisk afstemning. Det er den magt, man tager, og hvor både den lovgivende, udøvende og dømmende magt bedrives af samme kreds. Den stærkes ret og ikke så mange andres ret.

Frederik fik sit første job i pusherstreeet som 17-årig. I dag er han 23 år og afsoner en fængselsdom på halvandet år for narkosalg. Han siger:

»Folk har brug for politiet. Men jeg har ikke brug for politiet. Hvis jeg havde kone og børn, og nogen gjorde dem noget, ville jeg ikke ringe til politiet. Jeg ville selv have fat i dem. Det ville ikke gøre mig tilfreds på nogen måde at ringe til politiet. Men nogle folk er hjælpeløse og kan stå i en situation, hvor de ikke har andet valg end at ringe til politiet. På den måde er politiet en meget god ting.«

Politiet er i Frederiks optik for de svage og hjælpeløse. De stærke klarer sig selv.

Magtorienteringen træder tydeligt frem i gældspørgsmål. Flere pushere medgiver, at det vil være sympatisk at eftergive pressede stofmisbrugeres narkogæld, men den benådning ville risikere at blive ens undergang i miljøet.

Tom R forklarer det således:

»Viser du struben i det her miljø, så går folk efter den«.

Tom R er i dag stoffri, »men når man bliver clean, begynder de onde drømme at komme og alle tankerne om ens handlinger. Jeg er rigtig ked af det traume, jeg har udsat andre for.«

Hvis man ikke inddriver gæld, vil andre skyldnere heller ikke betale deres gæld til en, lyder logikken. Bliver man snydt, mister man status. I underverdenen bliver man konstant nødt til at hævde og bekræfte sin status for ikke at blive udnyttet. En af fordelene ved at være medlem af en bandegruppering – eller udgive sig for at være medlem - er, at man lukrerer på grupperingens ry og truende effekt.

»Den individuelle status bliver ikke hele tiden testet af folk, hvis man er medlem af en gruppe,« som kriminolog Kim Møller siger.

Isabella Mittelstein fra Projekt Husvild forstår udmærket, at udsatte og stofmisbrugere under ingen omstændigheder ønsker at anmelde overgreb. Slet ikke fra den pusher, hvis varer man er afhængig af.

Siden hende og Bo Skytte højlydt tog kampen op mod medlemmer af Black Army, har hun fået en overfaldsalarm udleveret af politiet.

»For de brune bude har kørt forbi mit hus og været truende,« forklarer hun.

Hvide bude udbringer primært kokain, brune bude leverer hash.

Nicolai Hansen forlod Fyn og flyttede til en anden landsdel med sin hund Kira efter sin anmeldelse af røveriet og afpresningen af ham.

»Jeg er gammel Vollsmoseknægt helt indtil benet,« siger han på så fynsk, at både Jylland og Sjælland lyder som fjerne egne.

Men efter sin retssag tør han ikke længere være på Fyn.

»Det er jo ensomt at flytte. Jeg har givet afkald på alt, hvad jeg kender. Undtagen Kira. Hun er med over alt. Hun sover også i sengen.«

Den tidligere socialoverlæge Peter Ege understreger, at det er i samfundets interesse, at mennesker i den såkaldte underverden har en følelse af at have rettigheder:

»For det er vejen tilbage til normalsamfundet. Hvis de ikke føler sig som borgere med rettigheder som vi andre, kan afstanden til normalsamfundet risikere at blive meget lang.«

Måske er det derfor, at Nicolai Hansen ikke fortryder sin anmeldelse. Han ranker ryggen lidt mere nu. Føler sig tættere på normalsamfundet.

»Tidligere har jeg aldrig så meget som overvejet at anmelde et overfald. Jeg begynder at ryste nu, når jeg taler om sagen. Fordi jeg bliver rørt, altså. Jeg blev meget glad for at blive lyttet til.«

Mads,Trine og Jens er opdigtede navne, både af hensyn til deres fremtid og af frygt for det kriminelle miljø. Redaktionen kender deres identitet.