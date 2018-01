Vagtlæger slipper for gebyr - minister håber de vender tilbage

Adskillige vagtlæger sagde omkring årsskiftet op i protest mod et nyt gebyr, der betød en årlig regning på knap 4000 kroner.

Med en ny aftale ser lægerne dog ud til at kunne slippe for gebyret, og derfor håber sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), at lægerne vil vende tilbage til lægevagterne.

- Jeg håber, at nogle af de læger, som sagde op, fordi de synes, at gebyret var for stort, fordi de måske kun tog et par enkelte vagter om året, vil vende tilbage. De udgør jo en vigtig base for at sikre en stærk lægevagt, siger hun.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, fire regioner og de Praktiserende Lægers Organisation (PLO), som på et møde torsdag besluttede, at det i stedet er vagtlægeordningerne, der skal står for gebyret.

Nogle juridiske detaljer skal dog på plads, før ordningen endelig forventes klar i slutningen af januar.

Folketinget besluttede i 2016 at indføre gebyret, som skal være med til at finansiere et risikobaseret tilsyn. Det betyder, at der skæres ned for faste tilsyn og op for tilsynet med de mere tvivlsomme behandlingssteder.

Det har siden 1. januar, hvor det trådte i kraft, fået mange vagtlæger til at sige deres job op, da det rent økonomisk ikke længere kunne svare sig at arbejde som vagtlæge ved siden af deres primære job.

Mange af opsigelserne har været i Region Syddanmark, hvor mere end 60 læger sagde stop.

Efter opsigelserne bad Ellen Trane Nørby Styrelsen for Patientsikkerhed om at finde en løsning.

Ifølge sundhedsministeren har de mange opsigelser dog ikke haft konsekvenser for patienterne. Men det har været vigtigt at finde en løsning, understreger hun.

- På trods af at der har været nogle opsigelser, har det ikke ændret fundamentet for vagtlægeordningen.

- Men det er klart, at i tider, hvor der skal dækkes ind, er det vigtigt, at man har et stort hold af vagtlæger, siger hun.

Direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed Anne-Marie Vangsted mener heller ikke, at opsigelserne har haft konsekvenser for patientsikkerheden.

- Det er regionerne, der er ansvarlige for vagtlægeordningerne, og de har sørget for, at der har været vagtlæger på vagt, siger hun.

/ritzau/