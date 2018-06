Vækker kraftig undren: Anklager vil føre retssag mod politifolk – trods ny Tibetkommission

De to politifolk, som Tibetkommissionen pegede på som ansvarlige for grundlovsbrud under kinesiske statsbesøg, står tiltalt for at afgive falsk forklaring. Forsvarsadvokat vil have retssagen udsat, efter at justitsminister Søren Pape Poulsen torsdag genåbnede kommissionen.