V-borgmestre i København: Danmark bør have en borgmester for hovedstaden

Danmark bør have en hovedstadsminister, mener Dragørs borgmester, Eik Bidstrup. Venstre har et problem, fordi meget få af partiets medlemmer af Folke­tinget er valgt i hovedstaden. Fire V-borgmestre i københavnsområdet mener, at udligningen er gået for vidt.