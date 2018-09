USAs udenrigsminister langer ud efter EU

Verdens ledere søger et effektivt punktum for tuberkulose

Onsdag skal verdens ledere finde en løsning til at bekæmpe tuberkulose på det første topmøde i FN. Onsdag afholder FN det første topmøde om tuberkulose i New York. Her skal verdens lande forsøge at finde en løsning på, hvordan de kan udrydde den dødelige lungesygdom og på den måde opfylde et af FN's verdensmål.

Nødhjælpsorganisationen Læger Uden Grænser foreslår forud for mødet, at man optimerer indsatsen for at finde effektiv behandling af tuberkulose. Samtidig skal der foretages flere undersøgelser for at afsløre sygdomstilfælde i en tidlig fase.

»Tuberkulose er den infektionssygdom, der slår flest mennesker ihjel i verden. Derfor er det enormt vigtigt, at vi får mere fokus på den,« siger Hanne Epstein, medicinsk programkoordinator i Læger Uden Grænser i Danmark.

Hvert tredje menneske på jorden menes at være smittebærer for tuberkulose, der årligt slår cirka 1,7 millioner mennesker ihjel primært i verdens fattigste lande.For at komme sygdommen til livs tager det typisk to år med dyr medicin og slemme bivirkninger. Men en grundlæggende årsag til udbredelsen af tuberkulose er, at flere lande ikke er rustet til tackle de lange og dyre behandlingsforløb.

Desuden er behandlingsformerne ikke veludviklede og effektive nok, mener Læger Uden Grænser.

»Tuberkulose er en sygdom, der er blevet underprioriteret. Den rammer specielt mennesker i udviklingslandene, de fattigste og de socialt udsatte i vores del af verden. Derfor er der ikke mange, som har interesseret sig for den, fordi den skal ud til de fattigste, så der er ikke mange penge at tjene på at udvikle ny medicin eller vacciner,« siger Hanne Epstein.

Til FN's topmøde onsdag er Danmark repræsenteret af sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). Hun forventer, at man på mødet vil vedtage en politisk erklæring, som skal sikre, at landene lever op til FN's verdensmål om at udrydde tuberkulose. Det skrev hun i et svar til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg i august.

Ministeren tilføjede, at hun forventer, at Danmark vil tilslutte sig erklæringen. Det vil være godt nyt ifølge Hanne Epstein. Hun håber, at der vil blive taget nogle reelle beslutninger på topmødet for at få udryddet sygdommen.

»Vi håber også, at man kan blive enige om, hvordan vi får den rette medicin og behandling ud til de mange mennesker, det her drejer sig om,« siger hun.

/ritzau/

USA's udenrigsminister langer ud efter EU

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, langede tirsdag kraftigt ud efter EU's planer om at bevare handelsforbindelser til Iran og dermed omgå USA's sanktioner mod styret. Under en tale i New York, hvor årets generalforsamling i FN i disse dage finder sted, sagde Pompeo, at han var "foruroliget og dybt skuffet" over EU's kurs over for Iran.

»Dette er et af de mest kontraproduktive initiativer for regional fred og sikkerhed,« siger Mike Pompeo.

Han beskylder EU for at »konsolidere Irans status som verdens største statssponsor af terrorisme«.

»Jeg forestiller mig, at de korrupte ayatollaher og IGRC grinede her til morgen,« siger Mike Pompeo med henvisning til Irans Revolutionsgarde.

Præsident Donald Trump trak USA ud af en atomaftale med Iran i maj. Den indebar, at Iran stærkt skulle reducere produktionen af beriget uran, der indgår i fremstillingen af atomvåben. Til gengæld skulle de internationale økonomiske sanktioner mod Iran ophæves.

EU's udenrigschef, Federica Mogherini, sagde på et møde med Irans udenrigsminister mandag, at atomaftalen var i hele verdens interesse. Hun understregede ved samme lejlighed, at Iran overholder sin del af aftalen.

Mogherini oplyste under mødet, at EU vil oprette en instans, der vil gøre det muligt for europæiske virksomheder at købe olie og drive forretning i Iran uden at blive ramt af USA's sanktioner.

/ritzau/AFP

Canada lader sig ikke presse til ny frihandelsaftale

»Tiden er ved at løbe ud.«

Det siger USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, der står i spidsen for forhandlingerne med Canada. Canada er ikke villig til at møde USA på halvvejen i bestræbelserne på at nå frem til en ny frihandelsaftale, der skal afløse Nafta-aftalen fra 1994.

Samtidig er tiden ved at løbe ud, hvis en ny, nordamerikansk frihandelsaftale ikke blot skal blive en bilateral aftale mellem USA og Mexico.

Donald Trumps administration har de seneste uger øget presset på Canada for at få den nordlige nabo til at skrive under på en ny aftale inden søndag. Ellers risikerer Canada at blive ekskluderet fra den reviderede Nafta-aftale.

Canadas chefforhandler, udenrigsminister Chrystia Freeland, lader sig dog tilsyneladende ikke presse af USA. Hun nægter at lade sig diktere af en deadline.

Robert Lighthizer oplyste tirsdag, at parterne stadig står langt fra hinanden på en række punkter. Det gælder ikke mindst USA's ønske om adgang til det canadiske marked for mejeriprodukter.

»Faktum er, at Canada ikke vil gå på kompromis på områder, hvor vi mener, at det er vigtigt,« siger Robert Lighthizer.

»Vi vil gå videre med Mexico. Hvis Canada også vil med (i aftalen, red.), så ville det være det bedste. Hvis Canada først kommer med senere, så er det det, der vil ske. Vi er ved at løbe tør for tid,« tilføjer han.

I Canada har man dog rigeligt med tid til at forhandle en ny Nafta-aftale på plads.

»Vores fokus er på indholdet. Ikke deadlines. Vi vil fortsætte med at forhandle med henblik på at indgå en aftale, der er i Canadas nationale interesse,« siger talsmand for den canadiske regering Adam Austen.

/ritzau/Reuters

I Frankrig er første sexchikane-bøde udskrevet

En domstol i Frankrig har idømt en 30-årig mand en bøde på 300 euro - godt 2200 kroner - for at fornærme en 21-årig kvinde om bord på en bus i en forstad til Paris.Det er første gang, at nogen bliver dømt for sexchikane i Frankrig, efter landet i august i år vedtog et forbud mod seksuel chikane i det offentlige rum.Hændelsen fandt sted i Paris-forstaden Évry onsdag i sidste uge.

Ifølge anklagemyndigheden steg den 30-årige mand - tydeligvis meget beruset - om bord på bussen og fik øje på den 21-årige kvinde.Han klaskede hende i bagdelen, kaldte hende en "luder" og kommenterede på størrelsen af hendes bryster.

Bøden på 300 euro har manden fået for kommentarerne, mens klasket i bagdelen koster ham tre måneders fængsel, da det takseres som et fysisk overgreb.

Den 21-årige kvinde formåede at underrette buschaufføren om hændelsen. Chaufføren fik derfor låst bussens døre, indtil politiet kom og anholdt den 30-årige mand.

»Dette er den første dom i landet i en sag om seksuelle fornærmelser,« siger en talsmand for det franske justitsministerium.

Den nye lov gør det også muligt for politiet at uddele bøder på stedet til folk, som generer andre seksuelt på gaden. Det gælder kommentarer om en kvindes udseende eller tøj, seksuelle kommentarer, påtrængende spørgsmål, uønsket følgeskab og såkaldt »upskirting«. Det er en engelsk betegnelse for at løfte op i en kvindes kjole og tage billeder uden hendes viden.

Den franske ligestillingsminister, Marlène Schiappa, som førte lovforslaget gennem parlamentet, hilser dommen mod den 30-årige mand velkommen.

»Sammen vil vi få sat en stopper for sexistisk og seksuel vold,« skriver hun på Twitter.

I løbet af årets første syv måneder havde fransk politi modtaget næsten 28.000 anmeldelser om seksuel chikane og vold. Det er en stigning på 23 procent sammenlignet med samme periode sidste år.Det viser tal fra landets indenrigsministerium.

Det franske parlament vedtog loven mod sexchikane den 1. august med stemmerne 92 for og ingen imod.

/ritzau/AFP