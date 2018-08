Uromagere sætter ild til biler og containere på Nørrebro

Der er natten til fredag blevet sat ild til tre biler og flere containere forskellige steder på Nørrebro, oplyser Københavns Politi.

En 20-årig mand med bopæl i Hvidovre er anholdt og sigtet for brandstiftelse.

- Vi greb ham næsten på fersk gerning, da han skulle til at antænde en bil på Hothers Plads nær Mjølnerparken. Men han nåede det ikke. Så var vi kommet op på fire biler, oplyser vagtchef Michael Andersen.

Gruppen af uromagere bestod af mellem 15 og 20 personer, har borgere, der anmeldte brandene, fortalt politiet.

- Vi arbejder intenst på at løbe flere op, siger vagtchefen.

De tre biler, deriblandt en hyrevogn, er alle fuldstændig ødelagt af flammer.

/ritzau/

Mnangagwa fortsætter som Zimbabwes præsident

Zimbabwes præsident, Emmerson Mnangagwa, fra partiet Zanu-PF fik over 50 procent af stemmerne ved mandagens præsidentvalg, og dermed fortsætter han på posten. Det oplyser landets valgkommissionen natten til fredag ifølge flere medier.

Mnangagwa fik næsten 300.000 flere stemmer end oppositionslederen og præsidentkandidaten Nelson Chamisa fra partiet Movement for Democratic Change (MDC).

Sejren kom i hus med en snæver margen.

Hvis Mnangagwa ikke havde fået over 50 procent, skulle valget afgøres i en anden runde mellem de to kandidater, som havde fået flest stemmer.

Men den 75-årige præsident fik 50,8 procent, mens Nelson Chamisa fik 44,3 procent.

Nelson Chamisa hævdede ellers torsdag, at hans parti kendte valgresultat, og at han havde vundet præsidentvalget. Det ville ifølge ham dog være i strid med loven at offentliggøre resultatet.

Mandagens valg var det første i 40 år, hvor den tidligere premierminister og præsident Robert Mugabe ikke optrådte på stemmesedlerne i Zimbabwe.

Mugabe blev udpeget som premierminister i 1980, da republikken Zimbabwe blev udråbt. Syv år senere overtog Mugabe præsidentposten, og den holdt han fast i frem til 2017, da han blev væltet ved et militærkup.

I stedet blev Emmerson Mnangagwa, der tidligere støttede Mugabe, indsat.

Efter den officielle melding om valgsejren opfordrer Mnangagwa befolkningen i Zimbabwe til sammenhold. Men oppositionen nægter at anerkende nederlaget til Nelson Chamisa.

- Vi vil tage det her til en domstol, siger Morgan Komichi fra MDC til nyhedsbureauet AFP.

Onsdag blev seks personer dræbt i hovedstaden Harare, da sikkerhedsstyrker skød med skarpt mod demonstranter, der mente, at det endelige resultat af valget trak ud, fordi myndighederne ville snyde med udfaldet.

Yderligere 14 blev såret, mens 18 personer blev anholdt på oppositionspartiet MDC's hovedkontor.

/ritzau/

Malis præsidentvalg skal afgøres i ny valgrunde

Malis præsidentvalg skal ud i en ny valgrunde, efter at hverken landets nuværende præsident, Ibrahim Boubacar Keita, eller rivalen Soumalia Cisse fik nok stemmer til at sikre sig sejren i første omgang.

En kandidat skal modtage mindst 50 procent af stemmerne for at kunne erklære sig som vinder i første runde.

Præsident Keita fik 41,4 procent af stemmerne. Cisse tog sig af 17,8 procent af stemmerne. Derfor skal de maliske vælgere i stemmeboksen igen for at vælge mellem de to.

Blot 43 procent af de stemmeberettigede maliere satte deres kryds ved søndagens valg. Det er rekordlavt i Vestafrika.

Den siddende præsident Keitas lejr har været overbevist om, at man ville trække sig sejrrigt ud af valget. Den udelukkede dog på forhånd ikke, at valget skulle afgøres i anden runde.

- 41 procent i første runde i et valg med 24 andre kandidater er et resultat, som vi hylder, siger Keitas talsmand, Mahamadou Camara, og tilføjer:

- Vi er fortrøstningsfulde i forhold til resultatet af den kommende runde.

I den modsatte lejr - hos rivalen Soumalia Cisse - mener man, at præsidentens lejr har snydt med valgresultatet.

- Valget har været præget af uregelmæssigheder, svindel og korruption.

- Men på trods af den massive svindel, så skal præsidenten alligevel ud i anden valgrunde. Det er en sejr for det maliske folk, siger chefen for Cisses valgkamp, Tiebile Drame.

Søndagens præsidentvalg var præget af vold, trusler og påsatte brande.

Volden i det vestafrikanske land er blevet forværret drastisk, siden Keita kom til magten for fem år siden.

Spændinger mellem rivaliserende etniske grupper er almindelige i landet.

Al-Qaeda-tilknyttede ekstremister har siden 2015 regelmæssigt angrebet sikkerhedsstyrker og en fredsbevarende FN-mission i landet.

/ritzau/Reuters