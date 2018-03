Unicef: Bekymrende forhold i DK's håndtering af asylbørn

København. Selv om Danmark generelt behandler asylsøgende børn godt, er der plads til forbedring.

Behandlingen lever ikke altid op til de internationale forpligtelser om at beskytte alle børn, og en række forhold giver anledning til bekymring.

Det konkluderer en ny rapport fra Unicef, hvori behandling af asylbørn i de nordiske lande analyseres.

Et af de områder, der bekymrer, er Danmarks vurdering af asylansøgernes alder, forklarer Steen Andersen, generalsekretær i Unicef Danmark.

- Vi er ikke gode nok - og det er der ingen af de nordiske lande, der er - til med sikkerhed at afgøre, om en asylsøger er over eller under 18 år.

- Der mener vi, at man skal lade det komme barnet til gode, hvis der er tvivl, siger han.

Alderen har stor betydning for, hvordan asylsøgernes adgang til skolegang og sundhedsydelser er, forklarer Steen Andersen.

Det er også bekymrende, at asylbørn, der kommer til Danmark sammen med en familie, ikke systematisk bliver hørt i sager, der vedrører dem. Det er ellers et grundlæggende princip i dansk forvaltningspraksis.

Rapporten peger ligeledes på, at Danmark bør undersøge, hvordan asylbørn hurtigere kan indsluses i det formelle skolesystem, og at de skal have samme adgang til ydelser som danske børn.

Det er ifølge Steen Andersen svært at vurdere, i hvor stort et omfang Danmark ikke løfter de internationale forpligtelser, men:

- Vi kan sige, at vi har fundet tilfælde, hvor vores retningslinjer er uklare, og hvor der derved kan opstå problemer.

Siden starten af 2015 har knap 120.000 børn søgt asyl i de nordiske lande. 10.000 af disse har søgt asyl i Danmark.

/ritzau/