Unge voksne skal bryde med pengetabu

Det kan være svært at tale med sin familie eller venner om, at man ikke har styr på sin økonomi.

Men tanken om, at pengeproblemer er noget, man holder for sig selv, skal vi have brudt med, mener Forbrugerrådet Tænk, som sammen med TrygFonden har taget initiativ til en kampagne, de kalder "Tal om økonomien, inden prisen bliver for høj".

En rundspørge blandt 600 unge voksne mellem 18 og 30 år viser nemlig, at 11 procent svarer, at de ikke har specielt godt styr på økonomien, eller at deres økonomi sejler.

- Det er et noget alarmerende tal. Særligt når vi ved fra andre undersøgelser, at rod i økonomien giver betydelig dårligere trivsel, søvnløshed, isolation og stress, siger Anja Philip, der er formand for Forbrugerrådet Tænk.

Derfor opfordrer TrygFonden og Forbrugerrådet Tænk i kampagnen til, at man som ung voksen begynder at tale med sine venner og familie - eller sin bankrådgiver - om sin økonomi. For alle oplever, at det går op og ned.

- Det er vigtigt, at man taler sammen om det. For vi ser, at man begynder at trække sig socialt, når man får økonomiske problemer, hvilket gør det sværere at få den nødvendige hjælp. Så det tabu vil vi gerne råbe op om og få brudt med disse triste mekanismer, som opstår, siger Anja Philip.

For er man først bagud med regningerne, så tager man måske et forbrugslån med høje renter, og så sidder man måske lige pludselig i en gældsspiral.

Og er man først havnet dér, så føler mange, at det er pinligt og flovt og ender ofte med at stå helt alene med problemet. Derfor bør man som ven eller familiemedlem også turde spørge ind, hvis man har en fornemmelse af, at noget er galt.

- Det er uhyre vigtigt, at vi tør spørge ind til og tilbyde hjælp til mennesker omkring os, hvis vi oplever, at de er kommet ud i økonomiske problemer, siger Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden.

