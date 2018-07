Unge med angst kan få gratis psykologhjælp

København. En forsøgsordning med gratis psykologhjælp til unge i alderen 18 til 20 år trådte i kraft søndag.

Det er et godt tilbud, mener Sophie Hæstorp Andersen, formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner, men der skal investeres mere.

- I Danske Regioner mener vi, at man burde gøre ordningen permanent, og at man også burde sikre, at det ikke kræver, at man skal have en let til moderat depression eller angst for at få gratis psykologhjælp, sagde hun søndag.

Tilbuddet gælder unge med let til moderat depression og angst, som skal henvises til ordningen af egen læge.

Ordningen finansieres af 15,7 millioner fra satspuljen og løber frem til udgangen af 2021.

/ritzau/