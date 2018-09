Ung mand ramt af skud i nyt bandeskyderi

En 27-årig mand blev tirsdag ramt af skud, mens han var passager i en bil i Københavns Nordvestkvarter. Mandens tilstand beskrives som "ikke kritisk".

Det oplyser Københavns Politi.

Offeret er ikke registreret bandemedlem. Alligevel mener politiet, at episoden er relateret til den verserende bandekonflikt i hovedstadsområdet, fortæller politiinspektør Torben Svarrer.

- Vi vurderer ikke, at han er registreret bandemedlem, men han har tidligere haft sin færden i bandemiljøet. Derfor kan andre anse ham for stadig at have forbindelse til en bandegruppering, siger Torben Svarrer.

Det er således politiets foreløbige vurdering, at gerningsmændene gik målrettet efter den 27-årige mand, der blev ramt.

Politiinspektøren ønsker ikke at fortælle, hvorvidt politiet har anholdt nogen efter skyderiet, eller om konkrete personer er mistænkt i sagen.

Skyderiet fandt sted på Skaffervej klokken 22.35. Politiet var herefter massivt til stede i området, og tirsdag morgen er efterforskningen fortsat i gang.

- Efterforskningen af hændelsen handler om at undersøge gerningsstedet og bilen, der blev beskudt. Vi mener i øvrigt at have fundet en mulig flugtbil et sted i københavnsområdet, siger Torben Svarrer.

I den seneste tid har der været flere skyderier i og omkring København.

Forleden oplyste politiet, at skudepisoderne i hovedstadsområdet skyldes, at en bande er blevet opdelt i to nye grupperinger.

/ritzau/