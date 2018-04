Ung mand fængslet i sag om drabsforsøg i Albertslund

København. En 19-årig mand er blevet varetægtsfængslet i sagen om den seneste tids skyderier i Albertslund uden for København, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Han blev anholdt lørdag i Albertslund og er blevet sigtet for medvirken til drabsforsøg i bydelen tirsdag 3. april om eftermiddagen, da en tilfældig mand blev skudt i benet, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Den dag affyrede en gruppe personer flere pistolskud mod en bil i krydset Albertslundvej og Roskildevej. Et af skuddene ramte en tilfældig fodgænger i benet.

Læs også DF-profil i angreb på medier: »Jeg befinder mig i det største mørkeland overhovedet«

Den 19-årige nægter sig skyldig.

Yderligere fire er natten til søndag anholdt for trusler, der ifølge politiet også hænger sammen med sagen om skyderierne.

Den 19-årige blev søndag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Glostrup, hvor en dommer besluttede at varetægtsfængsle ham indtil 18. april.

De fire andre anholdte fremstilles i grundlovsforhør søndag eftermiddag.

Der er ikke oplysninger om, hvor gamle de fire er. De blev anholdt natten til søndag, da de opførte sig truende over for en civil politibil, som de antog for at tilhøre rivaliserende kriminelle, oplyser politiet.

Læs også Efter ghettobesøg skifter de Radikale holdning til bandepakke: »Det store flertal er bare pissetrætte af hardcore kriminelle«

- Det er vores vurdering, at de fire mænd agerede vagtvirksomhed. Det vil vi naturligvis ikke acceptere, og det bliver der slået hårdt ned på, siger politiinspektør Mikael Wern, Københavns Vestegns Politi.

Han bebuder også, at politiet vil slå hårdt ned på personer fra det kriminelle miljø, hvis de træffes på gaden iført skudsikker vest.

- Vi er på gaden døgnet rundt for at bringe dette til ophør og genoprette trygheden i området, siger han.

Tidligere på ugen blev en ung mand varetægtsfængslet i to uger for trusler, der hænger sammen med skudepisoderne.

Læs også Fjerde forsøg på ti år: Bliver LTF-bandeleder udvist denne gang?

Politiet har oplyst, at de mange skyderier i Albertslund menes at hænge sammen med, at folk i det lokale kriminelle miljø kæmper om hashmarkedet.

Det seneste skyderi fandt sted fredag morgen ved 04-tiden, da der blev skudt flere gange mod et hus i Oksens Kvarter. Ingen kom til skade.

Forud var en 23-årig mand torsdag aften blevet ramt flere gange på tæt hold på adressen Bækgården 7.

I alt har der været seks skyderier på en uge. Et hus på Tranehusene 4 er tilsyneladende centralt i konflikten. Tre nætter i træk - natten til mandag, tirsdag og onsdag - blev der affyret skud mod dette hus. Selv om der var folk i huset, blev ingen ramt.

Læs også Støjbergs succesfulde metode: Altid på pletten

I forbindelse med skyderierne har politiet oprettet visitationszone i dele af Albertslund Kommune. Den varer foreløbig indtil 1. maj.

/ritzau/