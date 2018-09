Undervisningsminister Merete Riisager efter seksualiserede videoer: Vi skal reetablere læreren i rollen som myndighedsperson

»Det her rejser en vigtig debat om lærerrollen. Lærerne må selvfølgelig gerne have et venskabeligt forhold til eleverne, men de er ikke deres venner. Det er meget vigtigt, at man kan regne med, at der er voksne til stede, der ved mere, har et større overblik og påtager sig et moralsk ansvar, der træder i kraft, når nogen går over stregen.«

Det siger undervisningsminister Merete Riisager (LA), efter at Berlingske har kunnet fortælle, at lærere på en række folkeskoler i forbindelse med 9. -klassernes sidste skoledag deltager i seksualiserede videoer. I videoerne, der bliver gjort offentligt tilgængelige på YouTube, deltager lærerne i såkaldte nomineringsshows i kategorier som »Årets: Tilf«, »Vil du med mig hjem?«, »Årets: Lækreste vikar«, »Ring, når jeg fylder 18« eller varianten »Vi ringer, når vi bli'r 18«.

»Lærerne skal ikke lade sig rive med i nogle lege, som eleverne leger,« siger Merete Riisager.

»Man skal reetablere læreren i rollen som myndighedsperson.«

»Lærerene må ikke træde ud af voksenrollen, men det er det, der sker. Problemet er, at voksne i min generation nægter at være voksne. Vi gider ikke tage voksenrollen på os, selv om vi har en myndighedsrolle. Det går ikke.«

Hvorfor er det et problem?

»Vi ser, at unge bliver meget usikre, nogle bliver ligefrem meget angste, når der ikke er nogen, der opstiller rammer for dem. En skole kan være et meget grænseoverskridende univers at befinde sig i, hvis der ikke er voksne, der sætter nogle rammer.«

»I tilfældet med videoerne, hvor lærerne deltager, har lærerne undgået at tage konfrontationen ved at undgå at påtage sig voksenrollen,« mener undervisningsminister Merete Riisager.

Skal man så ikke gøre noget ved det?

»Jo, man skal reetablere læreren i rollen som myndighedsperson.«

Hvordan?

»Det handler om faglig tyngde og om dannelseselementer, der er blevet udvandede. Det handler også om at tage en samfundsdebat om, at man som lærer ikke kun er teknisk forvalter af en undervisningsopgave.«

Nu har medierne jo på det seneste også fortalt om puttemiddage for piger i 1. g og om afgangsklasser, der kårer børn ned til 3. klasse i nomineringsvideoer, der vises som underholdning sidste skoledag. Vil du ikke få lavet nogle regelsæt, der regulerer udskejelserne?

»Nej, for så tager jeg jo netop lærernes ansvar fra dem, og jeg vil ikke fjernstyre dem til at påtage sig et moralsk ansvar. Men derfor kan jeg godt sende nogle meget klare signaler til rektorer og skoleledere om, at de voksne skal være voksne. At de i stedet for at gå i ét med ungekulturen skal udstikke nogle retninger og nogle rammer for de unges adfærd. I tilfældet med videoerne, hvor lærerne deltager, har lærerne undgået at tage konfrontationen ved at undgå at påtage sig voksenrollen.«

Så ingen nye regler?

»Nej, men det er jo allerede sådan, at man gerne må hjemsende elever, der opfører sig dårligt, så man kan bruge nogle af de sanktioner, der allerede findes. Men hvordan eller hvornår, det skal ske, skal bygge på vurderinger, der foretages lokalt.«