Ulovlig våbenbesiddelse sender LTFere mange år i fængsel

To medlemmer af bandegrupperingen Loyal To Familia kan se frem til mange år i fængsel på grund af ulovlig våbenbesiddelse.

Det står klart, efter at der mandag blev afsagt dom i en stort anlagt sag i Københavns Byret.

Det ene medlem af LTF er idømt ni års fængsel, mens en anden er idømt otte års fængsel for at have håndteret en maskinpistol og en pistol i august sidste år.

Et tredje bandemedlem er dømt til psykiatrisk behandling i samme sag, hvor der er nedlagt navneforbud for alle tre dømte.

Samtlige har siddet varetægtsfængslet siden fundet af de to våben i et buskads i august sidste år.

De to, der er idømt fængselsstraffe, har udbedt sig betænkningstid, for at overveje om de skal anke dommen til Østre Landsret.

Manden, der blev dømt til psykiatrisk behandling, har modtaget sin dom.

Der var i alt ni tiltalte i sagen, men seks af de ni, som alle tilhører Loyal To Familia, blev fredag frifundet i samme sag.

/ritzau/