Ulovlig indtrængen hos kronprinsfamilien: Ægtepar tilbageholdt

To ubudne gæster bevægede sig ind på grunden hos kronprinsfamilien på Gråsten Slot i juli, kronprinsfamilien holdt ferie på slottet. Ægteparret på 28 og 29 år blev sigtet for husfredskrænkelse.

Det var om aftenen den 13. juli omkring klokken 21.30, at de to sigtede personer forvildede sig ind på grunden, da de angiveligt havde fået nys om, at der i parken foran slottet var nogle kirsebærtræer.

Ugebladet Her & Nu bragte historien i sin seneste udgave, og politiets version lyder således:

»Tilbageholdelsen skete helt uden dramatik. Det viste sig, at ægteparret vidste, at der i parken var nogle kirsebærtræer. Herfra ville de plukke bær. De valgte så at klatre over en låge og ind i parken. De to blev afhørt og løsladt,« siger Helle Lundberg, der er kommunikationsrådgiver ved Syd- og Sønderjyllands Politi, til B.T.

Normalt er der offentlig adgang til slotshaven, når de kongelige ikke er til stede på slottet, og det er i den forbindelse, at ægteparret har fået kendskab til kirsebærtræerne. Den 13. juli var havelågen dog lukket, og der var et 'ingen adgang' skilt, som parret altså ignorerede, hvorfor de er blevet sigtet i sagen.

B.T. har været i kontakt med Kongehuset, der ikke ønsker at kommentere sagen.