Ugen på kanten: Vredens uger

Syng os, gudinde, om vreden«. Sådan lyder den vesteuropæiske litteraturs første linjer i Homers Illiaden, der blev forfattet for omkring 2.800 år siden. Selv om Troja for længst er faldet, og Achilleus og Agamemnon døde og borte, er vreden ikke uaktuel.

Tag partiet Venstre, hvor raseriet på flere fløje bobler op i medierne med stadig større intensitet. Den aktuelle anledning er, at folketingsmedlem og EU-ordfører Jan E. Jørgensen er på vej med bogen »En ægte liberal«, hvis titel antageligvis refererer til forfatteren selv. Og findes der ægte liberale, må nogle naturligvis være uægte.

Efter alt at dømme er de falske liberale i Jørgensens optik Inger Støjberg og hendes trofaste Sancho Panza, Marcus Knuth, som Jørgensen i flere omgange har tilkendegivet sin utilfredshed med.

Dog ikke ved at stemme mod blot et eneste af de forslag, som er fremsat af integrationsministeren, men i form af mere eller mindre subtile stikpiller på de sociale medier, hvor han har gjort det klart, at kagefejring og glæde over valgfremgang til partiet Alternative für Deutschland ikke er noget, han kan støtte op om.

Støjberg raser over Jørgensens raseri, og på partiets nylige sommergruppemøde truede hun ifølge interne kilder med at tage sit gode tøj og gå, medmindre kritikerne stak den asylstramingsskeptiske og kagefejringskritiske pibe ind.

Jan E. Jørgensen synes også klar til at smække med døren, da han ifølge sin bogs foromtale erklærer, at han skam ikke håber, »at det bliver nødvendigt at stifte et nyt parti i Danmark«. Oversat fra politiker- til dagligdagsdansk betyder det, at Jørgensen overvejer at stifte et nyt parti i Danmark. Antageligvis et, der er økonomisk liberalt, men mere venstreorienteret, hvad angår flygtningepolitikken.

Hvordan et sådant parti vil adskille sig fra De Radikale – hvortil en anden rasende Venstremand, nemlig Jens Rohde, allerede er gået – bliver spændende at se.

I sportsverdenen er der også blevet raset, såvel på som uden for banen. Den amerikanske tennisspiller Serena Willams fik en række domme mod sig ved finalen i turneringen Australian Open, hvilket resulterede i skældsord mod dommeren og smadring af egen ketsjer.

Rasende tennisspillere er, som enhver, der husker John McEnroe, ved, ikke en sportslig nyskabelse, men ikke desto mindre affødte Williams’ udbrud først en af tidens uundgåelige kønsdebatter – for var man egentlig ikke unfair over for rasende kvindelige spillere?

Og dernæst noget så for danskere velkendt som en vaskeægte karikaturkrise, da en australsk satiretegner afbildede en rasende Williams på en måde, som flere fandt racistisk. På trods af en Twitterstorm af krænkelse, der af omfang sagtens kunne måle sig med sæsonens tropiske orkaner, valgte den australske avis at stå imod presset og insisterede på, at man godt måtte lave karikaturer af selv sorte kvinder.

Den danske fodboldspiller Nicklas Bendtner viste sig lidt mindre standhaftig i forsvaret af sit raseri, da det kom frem, at han havde sendt en taxachauffør på hospitalet med flere brud på kæben efter en bytur.

Bendtners kæreste forsøgte indledningsvist at forklare, at der havde været tale om en særligt aggressiv taxachauffør. Bendtner selv valgte dog ved en pressekonference – måske i bevidstheden om, at politiet lå inde med ganske omfattende videomateriale af bataljen – at holde en mere neddæmpet stil, hvor han undskyldte over for sin klub og sine fans, men ikke den indlagte chauffør.

At Bendtner har et brændende raseri rettet mod hyrevogne og deres chauffører, kunne noget dog tyde på, da han også i 2014 ifølge B.T. kom i klammeri med en chauffør, der efterfølgende forklarede, at Bendtner:

» ... stod til sidst og gned sig op ad sideruden med opknappede bukser, mens han piskede vognen med sit bælte og råbte, at han ville kneppe mig.«

På sociale og i elektroniske medier har folk rettet en massiv vrede mod en kvinde, der i et indlæg i Information erklærede, at hun havde valgt at lade sig sterilisere og aldrig få børn af hensyn til klimaet.

Konsekvensen af synspunktet – at Jorden ville være et dejligt sted at bo, havde det ikke været for alle de mennesker, som opholder sig på den – mødte ikke megen forståelse, men rigelig og næsten universel harme over et synspunkt af den slags, som de fleste nok ville mene hidtil havde været ledigt af ganske gode grunde.

Ikke mindst da skribenten stillede op til et radioindslag, hvor hun ikke alene hyldede barnløshedens lyksaligheder, men kaldte folk, der fik flere børn, for grådige.

Ikke ueffent betegnede komiker Anders Fjeldsted den forargelsesprægede dækning af klummen for »pyromanjournalistik«. Med mere af den slags er der næppe tvivl om, at vreden vil klare sig ganske glimrende i de kommende 2.800 år.