Ugen på kanten: Takt og tone i det 21. århundrede

Hvis man spurgte den gennemsnitlige dansker anno 1918, hvad der ville fylde i den offentlige debat 100 år senere, ville de fleste gætte på noget i stil med flyvende automobiler og den igangværende kolonisering af Månen.

I stedet er det håndtryk og i særdeleshed regler for pli og god opførsel i almindelighed, der dominerer debatten i en grad, så Emma Gad næppe ville have opdaget, at der var gået 100 år, skulle hun være vendt tilbage i dag.

Efter lange perioder, hvor den indvandringsrelaterede debat har forekommet som en kombination af et Ikea-katalog og Frøken Jensens Kogebog med emner som badeforhæng, kager, badefaciliteter, faste samt tørklæder, er turen kommet til hilseritualer.

En lille gruppe muslimer mener nemlig ikke, at det er tilladt at røre ved medlemmer af det modsatte køn af renhedsmæssige grunde. Gruppen frygter dog ikke pige- eller drengelus, men har en religiøs og rituel forståelse af renhed, der tidligere i Danmark har forhindret mandlige muslimske censorer i at give hånd til kvindelige elever.

Inspireret af nylige sager i Frankrig og Schweiz, hvor muslimer har fået afvist statsborgerskabsansøgninger på baggrund af modvilje mod at give hånd, valgte Dansk Folkeparti med opbakning fra de Konservative at kræve et tilsvarende håndslag for statsborgerskab indført i Danmark.

Naturligvis gik der ikke mange øjeblikke, før hovedtrækkene i den knap overståede burkadebat blev gentaget af nogenlunde samme parter og med samme paradoksale positioner. Igen advokerede venstrefløjen for religiøses ret til at fremme kønsadskillende traditioner, mens de borgerlige nok engang gav den som fortalere for mere regulering og påbud i intimsfæren i frihedens navn.

Dansk Folkeparti mente at have fundet nok en sensommervindersag, men håndtryksaffæren illustrerer, hvordan de har fået en aggressiv konkurrent, der nådesløst jagter dem fra højre flanke og med egne midler. Få dage efter at partiet lancerede forslaget om, at håndsky muslimer ikke måtte blive statsborgere, blev de overtrumfet af Nye Borgerliges Mette Thiesen – tidligere kendt for som den eneste at kunne se pistolbærende shariavagter på Rådhuspladsen. Hun foreslog, at troende muslimer slet ikke må blive statsborgere, da de efter Thiesens mening går ind for sharia og kalifat, uanset hvad de i øvrigt selv mener om den sag.

Mon ikke en enkelt i Socialdemokratiet kan more sig en kende over, at Dansk Folkeparti nu bliver tvunget til at kopiere andres indvandringspolitik – eller risikere at fremstå som slappere. I hvert fald indtil socialdemokraterne selv presses til at overtage samme politik via Dansk Folkeparti.

MeToo-bevægelsen, der ellers var forsvundet en smule fra avisernes overskrifter, er vendt tilbage og har nok engang sat god opførsel kønnene imellem, eller mangel på samme, på dagsordenen. Denne gang med omvendt fortegn.

Det er kommet frem, at den italienske skuespiller Asia Argento, der er blandt de kvinder, der anklagede filmproducenten Harvey Weinstein for overgreb, selv har betalt en ung mand 380.000 dollar. Han har anklaget hende for at have begået et seksuelt overgreb mod sig i 2013, da han var 17 år gammel.

I New York Times og andre medier var reaktionen blandt andet, at dette var en påmindelse om, at kvinder skam også er menneskelige, og at alle skal bedømmes som enkeltindivider og ikke på baggrund af køn samt en spekulation om, hvorvidt den unge mand kunne have økonomiske bagtanker.

Unægteligt interessante overvejelser, som dog synes at have været noget mere fraværende, da mænd blev anklaget. Men i betragtning af undertegnedes køn kan det ikke udelukkes, at det blot er patriarkatet, som taler igennem mig.

En der ser ud til langt om længe at opleve konsekvenserne af en mulig mangel på takt og tone, er Donald Trump. Det skyldes ikke den orange hævners koleriske adfærd på Twitter, men at han muligvis har betalt to kvinder – antageligvis Playboy-modellen Karen McDougal og pornostjernen Stormy Daniels – som han har haft udenomsægteskabelige relationer med, for deres tavshed fra den forkerte kasse.

Oprindeligt kunne Trump slet ikke huske at have betalt for de to kvinders tavshed, men er nu kommet i tanke om, at han faktisk betalte dem ud af egen lomme. Hvilket er ganske belejligt, eftersom hans tidligere advokat, Michael Cohen, erklærede sig skyldig i at overtræde amerikanske valgkampsregler ved at betale de to kvinder med midler indsamlet til valgkampen.

Hvis Emma Gad skulle vende tilbage, ville en opdateret udgave af Takt og Tone for præsidenter i det 21. århundrede nok ikke være en helt dårlig idé at give sig i kast med.