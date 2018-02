Ugen på kanten: Politikere i harmonika-sammenstød

Der var ikke så mange politikere, der havde heldet med sig denne uge. Tværtimod. En hel del stødte frontalt sammen i avisernes overskrifter, hvor de kæmpede om pladsen som de dårlige nyheder.

Det er efterhånden blevet en nationalsport at grine af politikere, der ser ud til at gøre noget dumt eller direkte debilt, men man glemmer tit, at det ikke er let at leve under konstant bevågenhed. Enhver fejl blæses op i pressen, og derfor bør den følgende gennemgang huske os på, at politikere også er en slags mennesker. Eller i hvert fald teknisk set ikke kan udskilles af arten.

Først Anna Mee Allerslev, der stadig evner at genere nye skandaler, længe efter at hun er gået af som beskæftigelses- og integrationsborgmester i København. BT. afslørede i denne uge, at Øens Murerfirma, som hun havde sagt bare havde lavet lidt murerarbejde på hendes badeværelse, faktisk havde stået for hovedentreprisen på en total- renovering af hendes lejlighed.

Det benægter Anna Mee ellers, og det ville da også stemme dårligt overens med den forklaring, hun har givet til det advokatfirma, der frikendte hende for inhabilitet. Nu genåbnes sagen, og dermed bliver Anna Mee Allerslev ved med at sætte sig på dagsordenen, som det hedder i mediebranchen. Hun havde for øvrigt stillet hele 33 spørgsmål til Øens Murerfirma, hvilket er færre end de 84 spørgsmål, hun stillede til de ansatte i Københavns Kommune, som hun satte til at arrangere sit bryllup.

Hvis hun ikke vender tilbage til politik, har hun i hvert fald CVet til at etablere sig som wedding planner. Eller hovedentreprenør.

Jacob Engel-Schmidt meldte sig også ind i kampen om ugens værste overskrifter. Han er tidligere medlem af Folketinget for Venstre, nuværende dømt for kokainkørsel og ifølge hans egen forklaring var ingen åbenbart mere chokeret end ham selv.

»I juli sidste år lavede jeg mit livs fejltagelse. Jeg blev stoppet af politiet grundet en defekt lygte på bilen, fik taget en blodprøve, og den viste, at jeg ikke måtte køre bil, fordi jeg havde ulovlige stoffer i blodet – det var kokain. Det er på alle måder fuldstændig uacceptabelt,« lød det fra Jacob Engel-Schmidt på Facebook.

Det manglede da bare, at han klart og utvetydigt fordømmer det fuldstændigt uacceptable i, at en blodprøve viser, at han ikke må køre bil. Nu mangler politiet bare at finde ud af, hvordan kokainen havnede i Jacob Engel-Schmidt.

Apropos streger har andre i den borgerlige lejr lidt af mere længerevarende hallucinationer. Personer, der engang var skarpt- seende, vandrer nu omkring på Christiansborg og foretager den samme handling igen og igen i håb om at få et andet resultat. Der er selvfølgelig tale om politikerne fra Liberal Alliance, der åbenbart har lommerne fulde af rødt kridt til at trække streger med. For nylig trak partiets socialordfører Laura Lindahl så en til. Liberal Alliance ville aldrig gå med til at afskaffe den nuværende mulighed for straksskilsmisse, sagde hun efter et forslag fra DF om at genindføre en tvungen separationsperiode. DFs forslag lå i direkte forlængelse af partiets strategi om at få LA ned med nakken, og nu var nok altså nok, mente Laura Lindahl.

»Vi kommer ikke til at acceptere det her. Det er et veto,« sagde hun til DR.

Det er ikke første gang, LA har truet med at følge sin egen overbevisning, men sådan endte det heller ikke denne gang. Denne uge valgte partiet efter grundige overvejelser at vende på en tallerken.

»Vi må forhandle os frem til en mindelig løsning. Dansk Folkepartis bud er seks måneder, Liberal Alliances er nul, så tre måneder er et godt bud på et kompromis,« lød de nye toner denne uge fra Christina Egelund, LAs politiske ordfører i TV 2.

Det ser selvfølgelig ikke så godt ud, at partiet bliver ved med at trække røde streger, og så selv går hen over dem. På den anden side er der ikke tale om nogen ny forseelse, så det går nok.

Politikere prøver gang på gang at fremtræde i deres fulde storhed, hvorefter de hives brat ned på jorden igen af tyngdekraften.

Socialdemokratiet må siges at være sluppet heldigst igennem ugen. Partiet fremlagde sit asyludspil, der kort opsummeret går ud på, at flygtninge skal holde op med at søge asyl. I hvert fald i Danmark. Under overskriften »Retfærdig og realistisk« præsenterede partiet sine planer for, at flygtninge ikke længere skal kunne søge asyl ved at troppe op ved den danske grænse. I stedet skal de sendes til flygtningelejre i »f.eks. Nordafrika«, hvor de skal bo, mens deres ansøgning behandles. Det betyder, at de lejre i nærområderne, som Anders Samuelsen ellers blev udskammet for at foreslå for et par siden, nu er blevet officiel midterpolitik. Flere elementer i planen er foreløbig blevet rost, og p.t. ser det ud til, at kun en enkelt detalje mangler at komme på plads; nemlig et tilsagn fra de lande, der skal få planen til at fremstå realistisk. Et af landene i »f.eks. Nordafrika« sagde denne uge blankt nej.

»Kongeriget Marokko har altid afvist at huse flygtningelejre eller centre på sit område,« skrev ambassaden i Danmark til DR.

Dermed ser der ud til at være et stykke igen for Socialdemokraterne, men sådan er det åbenbart i et jantelovsland som Danmark. Politikerne prøver gang på gang at fremtræde i deres fulde storhed, hvorefter de hives brat ned på jorden igen af tyngdekraften.