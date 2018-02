Ugen på kanten: Glemmer du, så husker Søren Pind

Ugen var kendetegnet af omvæltninger. Amalienborg og Fredensborg har været pakket i blomster, lys og mindeord lige siden nyheden om prins Henriks død, og det viste sig, at Prinsen inden sin død havde forberedt sig på at forlade denne verden på samme måde, som han gør alt andet. Med stil.

Kongehuset har oplyst, at prins Henrik ønskede at få halvdelen af sin aske spredt over de danske farvande og halvdelen nedsænket i en urne i Fredensborg Slotshave. Dermed står hans udtalelse om, at han ikke ville lade sig begrave ved siden af sin kone, stadig ved magt. Prins Henrik vakte ellers forargelse med sin stædighed, men i dag synes det nærmest godt i tråd med hans karakter, der aldrig brød sig om at gøre, som andre sagde. Igennem årene blev det blandt andet til et par dårlige forsider i Ekstra Bladet, der gav ham den titel, han længtes efter, omend ikke helt på den måde, han kunne have ønsket: Kong Vom.

Den kritiske presse gjorde åbenbart så stort et indtryk på Søren Pind, uddannelses- og forskningsministeren, at han skrev ildevarslende på Facebook efter prinsens død:

»Intet er glemt. Men i dag sørger vi.«

Søren Pind afslørede ikke, hvad han har tænkt sig at gøre i morgen, men mon ikke et par chefredaktører godt kan begynde at se sig over skulderen. Man skal ikke tirre en mand, der taler i bibelske vendinger om hævn og en højere moral, når nogen vover at forstyrre hans private samfundsorden.

Der er også omvæltninger på dagsorden i Erhvervsministeriet. Denne uge blev sløret løftet for et af de mest opsigtsvækkende stillinger i lang tid. Et jobopslag som disruptionchef blev annonceret, og som det hed i opslaget: »I strategien ser vi teknologi og digitalisering samt globalisering som helt centrale globale udviklingstendenser. Disruption task forcen bliver en tværgående enhed, hvis formål er at bidrage til, at ministeriet til stadighed er digital front runner.«

Hvis man kan forstå, hvad der står, må det være tegn på, at man er den rette til jobbet, og det var åbenbart Kåre Riis Nielsen. Han gik heldigt nok og ledte efter et arbejde, efter at han ikke længere kunne være direktør for Uber, taxabranchens store konkurrent. Uber i Danmark måtte lukke og slukke sidste år, selv om det ellers var et vaskeægte eksempel på en aggressiv nytænkning i en ellers forstenet branche. Men det er åbenbart bedre at opfinde et job, hvor disruption indgår i titlen, end at det faktisk foregår ude i virkeligheden.

En lidt mere håndgribelig disruption har vendt op og ned på hverdagen for nogle udsatte beboere i Midtjylland. Lige siden nogen fik den kreative idé at genindføre ulve i den danske natur, har det haft noget, som bedst kan kaldes borgernære konsekvenser. I Jyske Vestkysten fortalte flere familier således, hvordan den nye og spændende natur har betydet, at de ikke tør lade deres børn lege alene udenfor. En familie har prøvet at jage ulven væk med deres hunde, men den er ikke bange.

»Forleden, da jeg gik tur med vores datter, stalkede ulven os. Den blev ved med at følge efter os, og det er altså lidt svært ikke at løbe, når man kan mærke dens øjne i nakken,« fortalte Annette Kofoed.

Den slags oplevelser var aldrig blevet tolereret af de økologiske børnefamilier i København. Her føler man sig nærmest udsat for et mordforsøg, hvis den glutenfri pasta er udsolgt. Midtjyderne har selvfølgelig klaget til politikerne, men de henviser bare til, at ulven er beskyttet af et »EU-habitat«. Det kunne være, borgerne også skulle bede om sådan et.

Integrationsminister Inger Støjberg prøver tilsyneladende også kræfter med disruption inden for sit eget ressortområde. Ifølge Radio 24syv har Inger Støjberg givet forkerte forklaringer til Folketinget, da hun sagde, at hendes ministerium først for sent var blevet opmærksom på en dom om humanitært ophold til syge udlændinge. Det betød, at flere syge fejlagtigt blev udvist til deres egne lande, men ifølge Radio24syv holdt Inger Støjbergs embedsmænd allerede møde om dommen en måned før det oplyste, og det betyder efter alt at dømme, at Inger Støjberg ikke har set sit sidste samråd endnu. Om ikke andet kan hun ende med at blive helt god til det.

Til sidst runder vi et par nyheder fra sportens verden, eller rettere sagt en sport, der er så mærkelig, at man ikke kan gøre andet end at stå og kigge på: Curling. I den forbindelse kunne DR oplyse, at tre af ti spillere på de danske landshold er søskende, og at syv har curlingspillere i familien.

»Det hænger på grænsen til indavl, men vi er mange af os, der er vokset op med curling helt tæt på og har forældre, der har spillet, siden vi blev født,« siger skipper Rasmus Stjerne.

Indavlen har åbenbart noget for sig, for de danske curlingkvinder besejrede Canada med 9-8 denne uge.

Tennisstjernen Caroline Wozniacki fik dog lidt for meget af det kvindelige element, da hun spillede mod den højlydt stønnende rumæner Monica Niculescu.

»Hun prøver på at forstyrre én mentalt. Det blev irriterende, og så er det ikke sjovt at spille mod hende,« klagede Wozniacki efter kampen.

Rumæneren forstyrrede dog ikke mere, end at Caroline Wozniacki vandt kampen i Qatar.

Det er åbenbart ikke al disruption, der virker.