Ugen på kanten: Agurketidens helte og skurke

Midt i en både klima- og nyhedsmæssig tørke faldt historien om 12 indespærrede thailandske fodbold-drenge og deres træner på et særdeles tørt sted. Deres personlige trængsler ufortalt var det en historie, som enhver agurketidsramt mediebranche kun kunne drømme om. En historie propfuld af identifikation, tidspres og drama, et utal af tililende helte fra nationer overalt på kloden, så alle kunne føle, de hjalp lidt til. Et globalt publikum fulgte engageret med, og Danmarks Radio var da også på pletten med DRs aspirerende Ulla Therkelsen, Stephanie Surrugue, som korrespondent.

At historien fik den lykkelige udgang, som alle krydsede fingre for, var den perfekte prik over i’et, og anskuet fra en medievinkel ville historien kun kunne havet været bedre, hvis en hundehvalp havde været afgørende i redningsarbejdet.

Trods både happy end og internationalt engagement lykkedes det ikke desto mindre enkelte at lokalisere en skurk i fortællingen. Efter redningen fulgte Politiken op med en leder om, hvordan medierne mangler proportionssans, fordi folk drukner på Middelhavet, og der er millioner af truede flygtninge i Myanmar, som har det meget være end 12 thailændere i en grotte. En taknemmelig genre, da der altid findes et større problem, og skribenterne hermed effektivt demonstrerer, at de er i besiddelse af et lidt større hjerte og globalt udsyn end medier og medborgere.

Men ikke kun de dramahungrende medier kan tilskrives skurkerollen – den har Danmark også indtaget i ugen, der gik. Ironisk nok i en række internationale medier.

Det er efterhånden en tradition, at mere eller mindre venstreorienterede medier fra USAs østkyst og Londons kosmopolitiske smeltedigel med jævne mellemrum gysende kan fortælle læserne, at something is rotten in the state of Denmark, når det kommer til behandlingen af udlændinge.

Traditionen blev grundlagt under Muhammedkrisen, og Inger Støjberg har med indrykningen af »bliv væk«-annoncer i arabiske medier, smykkelove og stramningskager – frivilligt eller ej – gjort det til sin hofdisciplin at tiltrække sig negativ opmærksomhed fra verdenspressen. Det startede så småt i forrige uge, hvor The New York Times og ugemagasinet Time kunne berette om råddenskaben i det lille paradisland mod nord. Sidstnævntes skribent mente sågar at kunne fastslå, at den danske politik var en variant af nykolonialisme.

I ugen, der gik, kom også engelske The Guardian, Storbritanniens svar på Politiken, med på den danskkritiske bølge og kunne i en leder fastslå, at politikken – foruden altså at være nykolonialistisk – også var racistisk. Og avisen fulgte senere op med en klumme skrevet af en dansker, der – inde fra bæstets mave – kunne fortælle, at Danmark aldrig havde været så koldt og intolerant nogensinde før.

I øvrigt går det hurtigt ned ad bakke her til lands, for samme skribent havde i samme avis i 2015 jublende redegjort for, at Danmark var et dejligt sted, hvor flygtninge burde søge hen.

Som dansker er der dog næppe grund til at ligge søvnløs over progressive internationale mediers udskamning. Hvis alt går, som det plejer, vil de negative historier om et par uger igen blive overskygget af, at de selvsamme internationale medier begejstret har opdaget, at Danmark har mange meget grønne vindmøller, at København er en fantastisk cykelby, eller at latinerkvarteret i Aarhus er en overset perle.

Også mediernes foretrukne henholdsvis skurk og klovn, Donald Trump, gjorde sit for at mildne luften for de agurketidsklippede mediefår ved at levere højspændt drama i sommervarmen. Det startede ellers så forsonligt med et personligt brev til Lars Løkke Rasmussen inden NATO-topmødet i London onsdag og torsdag. Heri formåede Trump helt ukarakteristisk at skrive pæne ting om Danmarks militære bidrag til den atlantiske militæralliance, og endda over betydeligt flere tegn end Twitters 240, som ellers plejer at være præsidentens foretrukne format.

Det var dog det lille aber dabei, at Trump gjorde det klart, at Danmark burde leve op til sit løfte om at yde to procent af bruttonationalproduktet på forsvar, hvilket blot otte af alliancens 29 lande for indeværende formår. Et punkt som Trump ved enhver lejlighed bragte op under topmødet.

Ikke alle var dog imponerede over kravet fra den amerikanske leder. »Kære Amerika – værdsæt jeres allierede. I har trods alt ikke så mange,« erklærede EU-præsident Donald Tusk og forsøgte på den måde måske at gøre det klart, at hvis USA engang kommer i militær knibe, skal han ikke regne med, at Europas væbnede styrker kommer og redder Uncle Sam, hvis han taler grimt om dem. Og mon ikke det nok skal give angst og bæven i Washington?

Selv om Lars Løkke Rasmussen forlod topmødet usædvanligt stram i betrækket og tydeligvis ikke imponeret af The Donalds krav, var Trump selv mere optimistisk og udråbte både topmødet som en succes og sig selv til et »vældigt stabilt geni«. Og hvis ingen andre gider gøre det, er det jo altid rart, man selv kan sørge for både en helterolle og en happy end.