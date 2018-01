Udsatte elever skal fordeles jævnt på Aarhus-gymnasier

Alle STX-rektorer i Østjylland er sammen med Region Midtjylland blevet enige om at justere de fordelingsregler, som gælder særligt for gymnasierne i Aarhus by.

Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Justeringen betyder, at ansøgere fra »socialt udsatte og uddannelsesfremmede områder« i Aarhus bliver jævnt fordelt på de syv gymnasier i byen.

Det drejer sig om ti boligområder.

Det bliver ikke sådan, at vores elever skal busses på tværs af Aarhus. Det er vigtigt, at de unge grundigt overvejer, hvilke gymnasier de prioriterer, og at de også søger det nærmeste gymnasium.

»Så kan flest muligt få prioriteterne opfyldt, og vi håber, at det giver en mere ensartet elevsammensætning skolerne imellem,« siger formand for Fordelingsudvalg ØST og rektor på Århus Statsgymnasium Dorte Fristrup.

De ti områder i Aarhus har fra 2011 til 2017 været på listen over såkaldte kombinerede udlejningsområder (KUO). Det offentliggør Transport-, Bygnings- og Boligministeriet hvert år en liste over.

KUO-områderne har mindst 1000 beboere, og mindst 40 procent af beboerne mellem 18 og 64 år er uden for arbejdsmarkedet.

Efter optagelsesprøverne vil det samlede antal ansøgere fra de ti KUO-områder fremover blive opgjort. Herefter fastsættes den maksimale andel af KUO-ansøgere på gymnasierne.

Hvis et gymnasium har flere KUO-ansøgere end den maksimale andel, kan gymnasiet bede om, at de overskydende KUO-ansøgere flyttes til andre gymnasier.

Gymnasiet vil så få tildelt mindst et tilsvarende antal ansøgere, der ikke kommer fra de udsatte boligområder.

Fordelingen af gymnasieelever har været til stor debat, siden Langkær Gymnasium i Aarhus i 2016 valgte at fordele elever i klasser efter etnicitet.

Det skyldtes, at næsten 80 procent af eleverne på den nye årgang havde anden etnisk baggrund end dansk.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) gav efterfølgende det fordelingsudvalg, som det aarhusianske gymnasium er omfattet af, lov til at fravige fordelingsreglerne.

Dispensationen betød, at udvalget kan fordele eleverne på de aarhusianske gymnasier, hvis de tager hensyn til elevernes ønsker - og i øvrigt sikrer, at fordelingen er i overensstemmelse med loven.

Regeringen vil først fra 2019 have en plan for, hvordan eleverne kan fordeles bedre.

Det har mødt kritik fra gymnasier landet over, men undervisningsministeren har tidligere betonet, at fordelingsreglerne skal tilpasses regeringens øvrige indsats mod kultursammenstød og parallelsamfund.