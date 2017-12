Udlændinge strømmer til Danmark for at blive gift proforma

Det er så nemt for udlændinge at blive gift i Danmark, at et stærkt stigende antal udlændinge dagligt ankommer til Danmark for at indgå ægteskab. Det tilfører en række udkantsbyer millioner i kommunekassen. Men der er blandt andet tale om proformaægteskaber, som kun handler om at få ikke-EU-borgere ind i Europa, og som er forbundet med dybt kriminelle handlinger som menneskesmugling, lyder advarslen.