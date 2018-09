Udflyttet styrelse vil køre medarbejdere frem og tilbage i rutebil: »Et absurd eksempel«

Det tager to timer hver vej i offentlig transport at komme fra København til Frederiksværk.

Det kan de konstatere i Forsyningstilsynet i Valby, i forbindelse med at tilsynet som statslig arbejdsplads skal udflyttes til det nordlige Sjælland næste år.

Derfor er ledelsen på medarbejdernes opfordring lige nu ved at undersøge mulighederne for, at medarbejderne kan blive kørt i bus frem og tilbage til Frederiksværk.

Mange af dem bor nemlig i selve København eller deromkring. De vil gerne blive i styrelsen, styrelsen vil gerne beholde dem, og derfor vil ledelsen i den kommende tid tage kontakt til diverse busselskaber for at høre om muligheder og priser.

Det oplyser Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt, og beskriver, hvordan »det i høj grad handler om at imødekomme medarbejdernes behov«.

»Vi har en stor gruppe meget dygtige medarbejdere, og det kræver erfaring at løse de opgaver, de sidder med. Dem vil vi gøre meget for at fastholde,« siger direktøren.

Forsyningstilsynets opgave er at føre tilsyn med el-, naturgas- og fjernvarmesektorerne.

Frederiksværk eller Frederikshavn

Efter at det i januar i år blev meldt ud, at Forsyningstilsynet – tidligere Energitilsynet – skulle udflyttes i forbindelse med regeringens anden runde af udflytning af statslige arbejdspladser, har der været omkring 20 opsigelser. Omkring ti procent af de cirka 90 stillinger er i dag ledige, oplyser direktøren.

»Vi kan lige nu se, at vi har svært ved at rekruttere de medarbejdere, der er behov for,« fortæller Carsten Smidt.

Man kan sige det sådan, at jo kortere fra hovedstaden udflytningen er, jo flere vil pendle. På den måde havde det næsten givet mere mening at flytte Forsyningstilsynet til Frederikshavn. Jens Hauch, vicedirektør i Kraka

Han oplyser, at styrelsen også ser på muligheder for samkørsel. Han tilføjer, at buskørsel i givet fald vil betyde afgang om morgenen fra hovedstaden med opsamling undervejs, som det kan lade sig gøre, og hjemkørsel fra Frederiksværk om eftermiddagen.

Direktøren afviser, at busplanerne strider imod ånden i udflytning af statslige arbejdspladser, der skal sikre bedre balance i Danmark, som det hedder, samt bidrage til lokal vækst, og at flere beslutninger bliver truffet lokalt.

»Jeg har ikke hørt om medarbejdere, der vil flytte til Frederiksværk, men vi kommer til at skulle hyre flere nye folk,« forklarer direktøren, der selv bliver nødt til at droppe den offentlige transport og i stedet køre i bil fra Roskilde til Frederiksværk.

Vicedirektør i Fonden Kraka, Jens Hauch, kalder historien om Forsyningstilsynets flytteplaner for »et absurd eksempel« på udflytningen af statslige arbejdspladser.

»Hvis de kører frem og tilbage, kommer det ikke til at have nogen form for lokal effekt. Det er svært at se, hvordan det bidrager til at forankre institutionen lokalt,« mener han.

I det hele taget tvivler han og fonden på, at det skaber den store økonomiske effekt lokalt at udflytte arbejdspladser.

»Man kan sige det sådan, at jo kortere fra hovedstaden udflytningen er, jo flere vil pendle. På den måde havde det næsten givet mere mening at flytte Forsyningstilsynet til Frederikshavn,« siger han:

»Det eneste, man ser ud til at få ud af det i det aktuelle tilfælde, er medarbejdere, der skal bruge masser af tid i bus hver dag.«