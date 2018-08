Uber vil transportere folk på cykler i stedet for biler

Uber vil omlægge deres omdiskuterede taxitjeneste til elcykler og elektriske scootere. Det gælder især for kortere ture i stærkt trafikerede bykerner, hvor lettere transportmidler kan suse hurtigere gennem trafikken.

I stedet for at anmode om en Uber får kunderne adgang til elcykler.

»Det er stærkt ineffektivt at bruge et ton metal på at transportere et menneske ti gader i myldretiden,« siger Ubers administrerende direktør Dara Khosrowshahi til Financial Times.

»Vi kan ændre folks adfærd på en måde, som er til gavn for kunden og for byerne, selv om det på kort sigt ikke nødvendigvis er til fordel for os,« siger han.

Uber opkøbte dele af elcykelfirmaet Jump for omkring 200 millioner dollar tidligere i år.

Lige nu er Jump-cyklerne tilgængelige i otte amerikanske byer, blandt andre New York, og bliver lanceret i Berlin senere i år. Firmaet har også indgået en aftale med en scooter-operatør.

Det langsigtede mål er at skabe en »Urban Mobility Platform«, lyder det.

Kæmper med store underskud

Uber kæmper med massive underskud, og de nye planer vækker bekymring blandt deres chauffører, der forudser, at der vil komme færre penge i kassen, når folk snupper en elcykel i stedet for en tur i bil.

Dara Khosrowshahi erkender også, at det nye tiltag vil skade Ubers indtjening i første omgang.

»Men vi er villige til at ofre på kort sigt for opnå højere frekvens på længere sigt. Det er frekvensen, der vinder krige, og nogle gange er det værd at tabe et slag for at vinde krigen,« siger Khosrowshahi.

For Ubers semiselvstændige freelancechauffører kan den korte bane og næste termin dog være vigtigere end forretningskrige. Men Khosrowshahi forsikrer dem om, at tiltaget vil betyde, at de slipper for de urentable kortere ture og i stedet får flere længere ture.

Uber opgav sidste år at få fodfæste i Danmark efter en ny taxilov, der imødekom massive protester fra fagbevægelsen og taxibranchen. Nogle af Ubers chauffører blev ved retten idømt bøder for ulovlig taxakørsel.

Andre byer er også utilfredse med tjenesten, der er forbudt i flere lande. Ubers nu forhenværende danske talsmand har netop forladt sin stilling.