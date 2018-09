Ubådssagen genoptages trods domsmands ildebefindende

Sagen i landsretten mod Peter Madsen skal ikke gå om. Domsmanden, der fredag fik et ildebefindende, er i stand til at møde igen.

Sagen genoptages 26. september.

Det oplyser Østre Landsret på sin hjemmeside.

Det var planen, at der skulle falde dom i fredags, men under anklager Kristian Kirks procedure fik en domsmand det pludselig dårligt.

Han blev hentet med ambulance, og retsmødet blev derfor aflyst.

Senere samme dag kunne retten fortælle, at domsmandens tilstand var stabil.

I domsmandssager som denne sker der ikke noget ved, at en domsmand falder fra.

Men det var allerede tilfældet, eftersom en domsmand havde fået nyt job og derfor blev erklæret inhabil.

I den forbindelse vurderede retsformand Jan Uffe Rasmussen, at det var forsvarligt at gennemføre sagen med tre juridiske dommere og to lægdommere.

Hvis domsmanden, der fredag fik et ildebefindende, ikke havde været i stand til at møde igen, ville sagen i landsretten efter alt at dømme være gået om.

/ritzau/