Ubådsekspert skød Peter Madsens forklaring ned: »Jeg tror ikke på det«

En teknisk ekspert fra Søværnet anfægtede i dag i retten Peter Madsens forklaring om, at kulilteforgiftning skulle have forårsaget Kim Walls død. Man fandt ingen spor af giftige gasser, forklarede ubådseksperten blandt andet. Et andet ekspertvidne kaldte ubådskaptajnens egne beregninger for »plausible.«