Ubådsekspert afviser Madsens forklaring om Walls død

Orlogskaptajn Ditte Dyreborg fra Søværnet siger tirsdag i Københavns Byret, at der i ubåden "UC3 Nautilus" ikke er fundet spor af hverken CO2 eller kulilte.

Dermed punkterer hun den drabstiltalte Peter Madsens forklaring om den svenske journalist Kim Walls død.

- Hvis forklaringen er, at der har været tale om forgiftning ved kulilte eller CO2, og kompressoren har kørt, burde vi kunne måle det, siger Ditte Dyreborg, der også er ekspert i ubåde.

Hun afviser, at det skulle have nogen betydning, at målingerne først blev foretaget længe efter hævningen af ubåden.

- At der var gået et par måneder spiller ingen rolle, for luften i ubåden var ikke blevet skiftet i mellemtiden, siger vidnet.

MERE FØLGER...

Læs også Raketmadsen døde, da Kim Wall døde. Nu er kun Peter Madsen tilbage. Alene, på alles læber

/ritzau/