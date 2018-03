Tyvstart: Nu kan 4,6 mio. danskere se deres årsopgørelse

Skat har fredag aften åbnet for, at 4,6 millioner danskere kan se årsopgørelsen for 2017.

Det oplyser Skat i en pressemeddelelse.

- Vi er allerede nu klar til at afprøve brugen af systemerne. Vi har derfor valgt at åbne før planlagt for de mange interesserede borgere, siger Jørgen Bo Madsen, kontorchef i Skat.

Årsopgørelsen er officielt først klar på mandag. Men Skat har vanen tro tyvstartet, så borgerne allerede flere dage inden den officielle åbning kan tjekke, om de skal have penge tilbage eller betale restskat.

- Vi bruger weekenden til at sikre, at alt virker, som det skal og for at få finjusteret vores systemer, siger Jørgen Bo Madsen.

Han tilføjer, at borgerne kan opleve, at systemet i weekenden kører ustabilt, og at der kan være begrænset adgang fra udlandet.

Allerede i løbet af fredagen har mange danskere søgt at få adgang til årsopgørelsen.

- Vi har også i år etableret en køfunktion, der fortæller, hvornår man kan forvente at komme ind.

- På køsiden har vi samlet oplysninger om, hvad man særligt bør være opmærksom på at få tjekket eller de typiske årsager til, at man har fået en restskat, siger Jørgen Bo Madsen.

Da Ritzau fredag aften - kort efter nyheden om adgangen til årsopgørelsen - loggede ind, var det på en plads som nummer 40.000 i køen og med en ventetid på 49 minutter.

Ved et nyt loginforsøg en halv time senere lød beskeden: "Der er travlt på TastSelv i øjeblikket. Prøv igen senere".

I testweekenden i 2017 var der i alt 2,8 millioner login på hjemmesiden og 4,3 millioner visninger af årsopgørelser.

Årsopgørelsen giver erfaringsmæssigt anledning til en del spørgsmål fra borgerne, og derfor er Skat klar med svar på sociale medier og via en chatfunktion.

- Vi sidder klar på både Facebook og Twitter allerede her i weekenden, så borgerne kan stille deres spørgsmål til os på det tidspunkt, som passer dem bedst.

- Det er meget populært, og vi har derfor også i år lanceret en chatfunktion på skat.dk, siger Ineke Petersen, kontorchef i Skat, i pressemeddelelsen.

Selv om Skat efterhånden får de fleste oplysninger automatisk, bør man alligevel kontrollere tallene og oplyse om eventuelle ændringer, lyder rådet.

- Det gælder eksempelvis kørselsfradrag, håndværkerfradrag, børnebidrag, og hvis man har solgt værdipapirer i året, siger Ineke Petersen.

