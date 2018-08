Tusinder fejlagtigt opkrævet penge fra Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse har uretmæssigt hævet samlet set 394.250 kroner fra flere tusinde donorer.

Og organisation har valgt ikke at give pengene tilbage på eget initiativ - de berørte skal i stedet selv henvende sig, hvis de vil have deres penge retur.

Det skriver JydskeVestkysten.

På hver af de berørtes konto er der blevet trukket enten 150 eller 200 kroner. De er i august via brev eller e-mail blevet informeret om fejlen og betingelserne for at få pengene retur.

Donorerne havde bundet sig til at donere et beløb årligt over fem år til Kræftens Bekæmpelse. Fejlen er sket, fordi organisationen ikke var opmærksom på, at perioden var udløbet.

For at få pengene tilbage på sin konto skal man via e-mail eller telefon oplyse sit bankregistrerings- og kontonummer.

»Vi kan ikke sende pengene tilbage før om en måned. Så vi tænkte, at vi var nødt til at sikre os, at folk var klar over, at vi havde opdaget fejlen,« siger Trine Sisbo, der er ansvarlig for private medlemmer og donorer i Kræftens Bekæmpelse.

»I stedet for at folk skulle undre sig, så ville vi hellere proaktivt melde ud, at der var sket noget, der ikke skulle være sket.«

JydskeVestkysten skriver, at 120 personer per 15. august havde henvendt sig til Kræftens Bekæmpelse, hvoraf 27 havde ønsket at få pengene retur.

Avisen har også fået Forbrugerombudsmanden til at forholde sig til sagen, hvorfra fuldmægtig cand.jur. Laurine Støve Larsen oplyser, at organisationen ikke er forpligtet til at betale pengene tilbage på eget initiativ.

Beslutningen kan dog være i strid med god markedsføringsskik, men det kan ikke fastslås uden en konkret vurdering af sagen, siger Laurine Støve Larsen.

