Turister kan få deres eget rejsekort

Det kniber med lige at hoppe på en bus eller et tog, når turister kommer til Danmark. De oplever nemlig den kollektive trafik som svær at bruge.

Men det skal der nu rettes op på.

I denne uge lancerede en projektgruppe under Erhvervsministeriet en rapport med en række initiativer, der skal forbedre turisters adgang til kollektiv trafik.

For nok har trafikselskaberne allerede tilbud på hylderne til turister. Til gengæld kan det være svært at få kendskab til og overblik over de forskellige tilbud og billettyper, lyder det fra projektgruppen, som også består af Danske Regioner og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Særligt når turisterne vil rejse på tværs af trafikselskabernes operationsområder, opstår der problemer.

Det kan man godt genkende hos hovedorganisationen for hotel-, restaurant- og turisterhvervet, Horesta, siger politisk rådgiver Helle Eckeroth.

»Selv danskere, der er bosat i Danmark og skal bruge den offentlige transport hver dag, har problemer med Rejsekortet, så det bliver jo ikke lettere som turist,« siger hun.

Turister har i dag mulighed for at købe det såkaldt anonyme rejsekort til at rejse mellem landsdelene.

Men det kan blandt andet ikke forudbestilles via nettet, og for at rejse på tværs af landet skal man samtidig sørge for at ændre en indstilling på kortet, hvilket samtidig kræver en indbetaling på 600 kroner.

Trafikselskaberne er som konsekvens i gang med at undersøge, om de kan tilbyde en ny og mere turistvenlig udgave af Rejsekortet.

Men så svært behøver det ifølge Helle Eckeroth ikke at være. Hun hæfter sig ved, at selskabernes nuværende produkter til turister sådan set er udmærkede løsninger, hvis de ellers var landsdækkende.

I Midttrafik kan man for eksempel købe en papirbillet, som giver fri adgang til at rejse et-tre døgn i Aarhus eller i hele regionen.

»Hvis bare der var én transaktionsomkostning, som gav én billet, så turister frit kunne rejse rundt i landet, ville det ikke kun være til gavn for mine medlemsvirksomheder, men for hele forretningen Danmark,« siger Helle Eckeroth.

/ritzau/