»Pas på sten,« råber en kampklædt betjent, da hans kollega er ved at blive ramt i nakken. Der bliver råbt og puffet, og undervejs må politiet vende rundt og bakke ud. Flere småløber.

Scenen stammer fra en video, der er lagt i Facebook-gruppen »TFP - Taberne Fra Politiet (skammen korps)«, som viser en politiaktion på Christiania, hvor betjente anholder og slæber en mand med sig på fristaden, mens flere personer løber efter.

Ifølge opslaget fandt aktionen sted 18. maj. Men episoden kunne i en lidt mindre voldsom version lige så godt have udspillet sig en anden dag. På et lille område i Danmarks hovedstad – kun få kvadratmeter i omfang – finder den samme forbrydelse nemlig sted 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Politiet kender til det, politikerne kender til det. Alligevel fortsætter lovløsheden.

Og det er »totalt uacceptabelt« mener en række retsordførere, Berlingske har talt med.

»Jeg kender ingen andre steder i Danmark, hvor man konstaterer en kriminalitet i det omfang, ved præcis hvor og hvornår det foregår, og så lader indsatsen være uforandret,« siger Preben Bang Henriksen, der vil drøfte situationen på Christania med justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Han understreger, at han ikke har noget at udsætte på politiet og ikke vil diktere hvilke redskaber, de skal tage i brug.

»Men trods indsatsen fortsætter kriminaliteten lystigt. Det kan vi jo konstatere. Og det kan vi som retsordførere ikke leve med,« siger han.

FAKTA: Pusher Street har vokseværk Ifølge politiet er der nu mellem 40 og 45 boder. Før christianitterne selv ryddede Pusher Street i 2016, var der ved rydninger alt mellem 20 og 37, og i 2014 var der ifølge en redegørelse 31. Også ifølge christianitterne selv er der kommet flere boder til. Det på trods af, at politiet alene i 2018 til og med 8. maj har gennemført godt 100 aktioner - altså næsten en om dagen. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Også de konservatives retsordfører Naser Khader mener, det er en »falliterklæring«, at der er et lovløst område i Danmark, hvor politiet må bakke ud og risikerer at blive ramt af stenkast.

Flere aktioner - og flere hashboder

Politiet har gennemført ca. 100 aktioner i år til og med 8. maj - altså næsten én per dag. Det tæller rydninger, razziaer og målrettede aktioner mod både købere og sælgere. Siden politiet oprettede Task Force Pusher Street er der blevet fængslet over 500 pushere og beslaglagt store mængder hash.

Alligevel er antallet af hashboder – som Berlingske beskrev tidligere på ugen – steget.

Hos Dansk Folkeparti er retsordfører Peter Kofoed derfor klar med en opfordring:

»Jeg kunne godt tænke mig, at man i højere grad brugte hele paletten: kameraovervågning, flere betjente, mobile politistationer. Det er glædeligt, at politiet har optrappet indsatsen, og de har al mulig opbakning fra DF til at gøre endnu mere,« siger han.

Den eneste vej frem er, at politiet og christianitterne får etableret et tæt samarbejde Morten Bødskov (S)

Socialdemokraternes retsordfører og tidligere justitsminister, Morten Bødskov, er enig i, at lovløsheden er »100 procent uacceptabel«. Men det er ikke politikernes opgave at diktere, om politiet skal bruge helikoptere eller droner, som der f.eks. er blevet brugt i bandekrigen, fastholder han.

»Den eneste vej frem er, at politiet og christianitterne får etableret et tæt samarbejde,« siger han.

Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, mener, at de seneste dages udvikling i Pusher Street har skabt et momentum, som politi og christianitter skal udnytte til at få talt sig frem til en løsning.

»Jeg kan ikke vurdere, om det på kort sigt bedst kan løses ved en mobil politistation eller om der skal noget andet til. På lang sigt mener jeg, løsningen er en legalisering af cannabis.«