Trods brunt græs: Biolog glæder sig over den ekstreme danske varme

Tre måneders varme og tørke har sat sine spor. Danmark er blevet brunt, og dyr og planter lider.

Men det ekstreme vejr er faktisk godt for den danske natur, for det vender op og ned på tingene. Det mener seniorforsker i biodiversitet ved Aarhus Universitet Rasmus Ejrnæs.

Tørken laver nemlig sabotage i det ellers så velordnede grønne, og det giver nye muligheder for andre planter.

»Der dukker pludselig mærkelig, vilde blomster op i græsplænen, fordi den ikke bliver slået hele tiden,« siger han til DR Østjylland.

»Og inden i skoven er der nogle af træerne, som begynder at blive brune og svækkes lidt. Der kan måske ske det, at der kommer angreb af en svamp eller bille, og så begynder hele naturens kredsløb at køre.«

Det er til stor glæde for biodiversiteten, lyder det. Et godt eksempel på, hvad tørken har givet, er de mange sommerfugle, vi ser i øjeblikket.

»Dem og mange andre insekter er varmeelskende. Så når det er så tørt og varmt, så udvikles deres larver simpelthen bedre på planterne. Vi kan allerede nu se, at det har været et super år for sommerfuglene,« siger Rasmus Ejrnæst til DR Østjylland.