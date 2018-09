Tre tip til underholdende og informerende podcasts

Tag høretelefonerne på, tænd for en podcast, og bliv lullet ind i en helt anden verden.

Mangler du anbefalinger til underholdende og informerende podcasts, er her den prisvindende podcastproducent Susanna Sommers bud:

1) Politikens Poptillæg

Dåselatter, følsomme 90'er-stemmer og Sex and the Citys 20-års jubilæum.

I "Politikens Poptillæg" kigger vært Lucia Odoom i hver podcast på popkulturelle tendenser i alt fra musik og film til reality-tv og serier.

Sammen med et panel bestående af folk fra kulturlivet bliver populærkulturen formidlet på en passioneret og indsigtsfuld måde. Lucia Odoom har nemlig fundet en form, som er både underholdende, interessant og sjov, fortæller Susanna Sommer.

»Lucia Odoom er enormt god til at gribe fat i det, der bevæger sig. Ikke bare det, der er aktuelt nu, men også de trends, der bevæger sig.«

»Det er tit, at hun samler op på tendenser: Der er kommet en ny produktion, et nyt realityshow eller en ny plade, og så laver hun et mere tematisk overblik i det,« forklarer Susanna Sommer.

2) Med dansk tale

I podcastserien "Med dansk tale" hører man gennem gamle lydklip og nye interview historierne og stemmerne bag den danske dubbing af kendte tegnefilm og -serier.

Der er blandt andre besøg af de kendte skuespillere bag stemmerne i nogle af de ikoniske tegnefilm, og det vækker et kærligt genhør, fortæller Susanna Sommer.

»For det første får man et "behind the scenes"-indblik i nogle af de tegneserier og -film, man kender. Og så er det virkelig behændigt og lækkert klippet, når man hele tiden hopper mellem tegnefilmsuniverset og virkeligheden.«

»Når man hører stemmerne, kan man fuldstændig se, hvordan tegningerne så ud,« siger Susanna Sommer.

At zoome ind på dubbingen er en god prisme at se den del af kulturhistorien igennem, fortæller hun videre.

»Plus at der er en kæmpestor identifikationsfaktor i, at vi selv har set filmene som små, og at vores børn også har set dem. Samtidig er der også nogle sjove og interessante historier gemt i, hvordan man egentlig arbejder med dubbing,« siger hun.

3) No Such Thing as a Fish

"No Such Thing as a Fish" er en udløberpodcast af det populære engelske quizprogram "QI".

Podcasten bliver produceret og præsenteret af folkene bag quizprogrammet, og her vender de nogle af de forunderlige facts, som de er stødt på under researchen til quizprogrammet.

De har været spørgsmålsskabere og fact-findere til tv-quizzen i årevis, så deres baggrundsviden er enorm, fortæller Susanna Sommer.

»De er sjove, og samtidig fylder de det meget vigtige center i hjernen: center for fuldstændig unødvendig viden. Det viser sig tit, at de underlige løsrevne fakta altid kommer belejligt ind på et eller andet tidspunkt i ens liv,« siger hun.

»Det kan være alt fra badekulturen i det gamle Rom til bæltedyrs parringsritualer.«

/ritzau fokus/