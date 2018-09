Tre små amuletter kan ændre danmarkshistorien

København. Vi er vant til at sige, at Harald Blåtand kristnede danerne omkring år 960.

Fundet af tre blyamuletter med klar kristen symbolik kan til gengæld betyde, at kristendommen kom til Danmark 150 år tidligere, skriver DR.

- Det her viser simpelthen, at der har været en lille gruppe af kristne i byen, som har haft brug for kristne amuletter, siger lederen af forskningsprojektet, Søren Sindbæk, til Ritzau.

Amuletterne er et af mange opsigtsvækkende fund, der gjort under en udgravning i den ældste, kendte by i Danmark, Ribe.

Projektet har været i gang de seneste 14 måneder, og siden det blev afsluttet i august har man brugt tid på at undersøge de fund, man har gjort.

Forskerne fandt de tre amuletter fra starten af 800-tallet på et værkstedsgulv. Derudover fandt man også formen, som amuletterne er støbt i, og det er det, der får forskerne til at tro, at der har været flere kristne i byen.

- Når vi finder de tre amuletter og støbeformen, må det betyde, at der er lavet betydeligt flere end de tre, siger Søren Sindbæk.

