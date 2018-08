Tre personer anholdt ved kamp mellem Brøndby og FCK

København. Der var kun mindre uroligheder i forbindelse med kampen mellem FCK og Brøndby søndag eftermiddag.

Det oplyser Københavns Politi.

Blandt utilfredse Brøndby-tilhængere udbrød der således slåskampe mod slutningen af de 90 minutter.

I alt blev tre personer anholdt i forbindelse ved kampen. Én for at have spyttet en betjent i hovedet og en anden for at overtræde ordensbekendtgørelsen.

Derudover anholdt politiet en tredje person, der ikke bidrog til uroligheder, men som havde forbindelse til en anden sag.

Søndag lidt over klokken 19 er politiet ved at afslutte arbejdet i forbindelse med kampen.

Derfor kan man ikke fortælle yderligere om anholdelserne. Det meddeler politikommissær Lars Krabbe.

Det lykkedes dog relativt hurtigt at få styr på slagsmålet, fortæller han.

- Der var lidt slagsmål i forbindelse med afslutningen af kampen, men så forlader gruppen Parken, og de bliver fulgt til Svanemøllen Station, siger politikommissær Lars Krabbe.

Kampen sluttede med en FCK-sejr på 3-1, og der var i alt 27.248 tilskuere i Telia Parken.

/ritzau/