Tre løsladt efter kæmpe politiaktion i Tingbjerg

Ved en stor politiaktion i Tingbjerg ved København blev tre personer anholdt i august.

Politiet har ikke ønsket at oplyse, hvad sagen drejer sig om, men tirsdag blev de tre personer løsladt efter at have siddet varetægtsfængslet siden anholdelsesaktionen.

Det bekræfter forsvarsadvokat Knud Meden over for DR Nyheder. Knud Meden kan dog ikke oplyse, om de tre personer stadig er sigtet.

Anklager Anders Larsson ønsker ikke at kommentere sagen over for Ritzau.

»Af princip udtaler jeg mig ikke om sager, der kører for dobbeltlukkede døre,« lyder det.

Når en sag foregår for dobbeltlukkede døre, får offentligheden ikke at vide, hvad sigtelsen går ud på.

Ifølge DR Nyheder indikerer politiets journalnummer i sagen, at man i første omgang har haft en mistanke om våben.

Journalnummeret fortæller nemlig ifølge tv-stationen, at sigtelsen handler om "våben på offentligt sted under særligt skærpende omstændigheder."

Aktionen fandt sted 17. august omkring klokken 18. Ekstra Bladet kunne berette, at der var 15-20 betjente i området.

Tilsyneladende deltog betjente fra aktionsstyrken i Politiets Efterretningstjeneste i aktionen.

