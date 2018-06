Tre drenge er varetægtsfængslet for gruppevoldtægt

København. Tre unge drenge i alderen 15-16 år er torsdag blevet varetægtsfængslet i surrogat ved Retten i Helsingør, sigtet for at have gruppevoldtaget en kun 14-årig pige.

Det oplyser anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi på Twitter.

Gruppevoldtægten af den unge pige skal ifølge anklagemyndigheden være foregået ved tre forskellige lejligheder i oktober og november 2017.

De tre drenge er blevet varetægtsfængslet i surrogat på grund af deres meget unge alder, skriver Ekstra Bladet.

- Jeg kan sige, at der har været en fremstilling i dag, og at de unge drenge nu er varetægtsfængslet, bekræfter Søren Bjørnestad, vagtchef ved Nordsjællands Politi, over for Ekstra Bladet.

- Men mere ved jeg ikke på nuværende tidspunkt. Det er naturligvis en meget alvorlig sag, siger Søren Bjørnestad.

/ritzau/