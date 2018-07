Travlhed i Nordsjællandske havne: Rekordmange lystsejlere får bøde

Det gode sommervejr betyder, at færger, lystsejlere og fiskere i øjeblikket kæmper ekstra meget om pladsen på vandet ved de danske havne.

Det er meldingen fra Danske Rederier, der får flere rapporter fra færgernes kaptajner om ekstraordinært mange mennesker på havet. Det skriver DR P4 København.

Selvom de fleste sejlere kender søfartsreglerne, så opstår der oftere uhensigtsmæssige situationer, siger direktør i Danske Rederier, Jacob K. Clasen.

»Vi oplever at få flere rapporter fra vores kaptajner på færgerne om, at der er mange flere mennesker, de skal være opmærksomme på. Derfor bliver det også oftere nødvendigt for dem at trykke på advarselshornet, «siger han til DR P4 København.

Et af de steder, hvor færgekaptajnerne har trykket på hornet, er i Helsingør Havn. Her sejler småbåde fra tid til anden inde i et forbudsområde, eksempelvis i færgeindsejlingen, siger Jacob K. Clasen.

»Der, hvor vi har hørt flest beretninger, er fra Helsingør, hvor havnen er relativt koncentreret. Derfor er der en risiko for, at uopmærksomme lystsejlere kan komme til at lægge sig på færgens rute,« siger han til DR P4 København.

Derfor patruljerer politiet i år hver dag på den nordsjællandske kyststrækning, fortæller leder for den maritime indsats i Nordsjællands Politi, Finn Janniche.

»Det betyder også, at vi kommer oftere op forbi det problembarn, vi har her i Nordsjælland, nemlig Helsingør Havn,« siger han til DR P4 København.

Der er tilsyneladende flere, der har svært ved at holde skruen inden for lovens rammer. For i år har politiet udstedt ekstraordinært mange bøder, siger Finn Janniche.

»Vi har kunnet konstatere, at der er en del flere, der har overtrådt reglerne, end vi plejer at konstatere. Om det skyldes, at vi kommer oftere ud, eller om der rent faktisk er flere, der overtræder reglerne, det tør jeg ikke sige,« siger han til DR P4 København.

Jesper Schachtschabel er selv lystsejler i havnen og oplever tit, at lystsejlerne ikke har sat sig godt nok ind i søfartsreglerne.

»Jeg ser det tit, når jeg sejler derude. Det kan godt være svært at navigere igennem, fordi der er begrænset plads. Men hvis man nu tænker sig om og overvejer, hvor lidt udsyn sådan en stor færge har, så burde man holde afstand,« siger han til DR P4 København.

I forrige weekend var den blandt andet gal, da en lystsejler blev standset af politiet i det forbudsområde, hvor der ikke må være civile småbåde, fordi de risikerer at blive påsejlet af færgerne. Politiet udstedte en bøde på 5.000 kroner til lystsejleren.