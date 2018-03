Trafikkaos i tæt tåge har kostet to livet efter flere store ulykker

Ved mandagens trafikkaos på Sønderjyske Motorvej, hvor adskillige biler er stødt sammen i tæt tåge, er der melding om to dræbte og omkring 10 kvæstede.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

De pårørende til de dræbte er underrettet.

Der er ikke oplysninger om, hvorvidt dødsfaldene er sket ved samme ulykke.

Ved ulykkerne på sønderjyske motorvej har vi i øjeblikket melding om to dræbte og omkring 10 kvæstede #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) 12. marts 2018

Politiet melder om tre alvorlige sammenstød på motorvejen, der mandag først på eftermiddagen fortsat er spærret.

Ulykkerne er sket i nordgående retning, mens de sydgående spor har været spærret for at komme de døde og kvæstede til hjælp, har politiet oplyst tidligere mandag.

Politiet oplyser kort før klokken 13, at trafikken i de sydgående spor ventes åbnet inden længe.

I nordgående retning begynder politiet ligeledes inden længe at lede de bilister, der formiddagen igennem har været spærret inde, forbi ulykkesstedet.

Politiet opfordrer bilisterne til at køre langsomt og ekstremt forsigtigt.

DMI havde mandag morgen varslet tæt tåge på Fyn og i Jylland, og i Sønderjylland advarede politiet tidligt mandag på Twitter om sigtbarhed helt ned til 60 meter.

Politiet kunne melde om, at bilisterne i morgentrafikken kørte for hurtigt og for tæt, og at nogle havde glemt at tænde baglygterne.

I løbet af kort tid skete tre harmonikasammenstød på Lillebæltsbroen og tre på Sønderjyske Motorvej omkring Haderslev.

I den største ulykke på Sønderjyske Motorvej var der involveret fem lastbiler og adskillige personbiler, oplyser politiet.

/ritzau/